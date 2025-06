Drame au large de Djibouti : 150 migrants forcés de sauter à la mer, 8 morts et 22 disparus

Au moins huit migrants ont trouvé la mort et vingt-deux autres sont portés disparus après avoir été contraints par des passeurs à sauter dans la mer Rouge, loin des côtes djiboutiennes. Le drame s’est produit le 5 juin, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui rapporte ce mercredi qu’environ 150 personnes se trouvaient à bord de l’embarcation, probablement en route vers le Yémen.

Les témoignages des survivants décrivent une scène de panique : abandonnés en pleine mer, les passagers ont été sommés de regagner la terre à la nage. Certains ont été repêchés ou retrouvés plus tard dans le désert, pris en charge par les équipes mobiles de l’OIM. À ce jour, huit corps ont été retrouvés, mais le bilan pourrait s’alourdir, les recherches se poursuivant en mer près de Moulhoulé, au nord de Djibouti.

Ce drame s’ajoute à une longue série de naufrages sur cette route migratoire très empruntée entre la Corne de l’Afrique et les États du Golfe. L’OIM alerte sur « l’urgence de renforcer les mécanismes de protection des migrants » et appelle à un appui international accru pour soutenir les opérations de recherche et proposer des alternatives de migration sûres.