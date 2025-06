Législatives et locales 2025 : le gouvernement gabonais dévoile le calendrier officiel

Réuni en Conseil des ministres ce 4 juin, le gouvernement gabonais, sous la présidence de Brice Clotaire Oligui Nguema, a adopté le décret portant convocation du collège électoral, ainsi que l’ouverture et la clôture de la campagne électorale pour les scrutins législatifs, municipaux et départementaux prévus cette année. Ce calendrier très attendu balise désormais les grandes étapes du processus électoral des premières élections de l’ère de la Ve Republique.

Deux tours pour les législatives : 27 septembre et 11 octobre

Selon le décret adopté, les électeurs seront convoqués pour élire les députés de l’Assemblée nationale en deux tours :

Premier tour : le samedi 27 septembre 2025

Second tour : le samedi 11 octobre 2025

Le scrutin sera ouvert de 7h à 18h sur l’ensemble du territoire. Ce dispositif s’appliquera également aux circonscriptions des Gabonais de l’étranger, désormais représentés à l’Assemblée nationale grâce à une réforme adoptée lors du même Conseil.

Type d’élection Date du scrutin Tour Campagne électorale Heure du scrutin Élections législatives Samedi 27 septembre 2025 Premier tour Du 17 septembre à 00h au 26 septembre à 24h De 7h à 18h Samedi 11 octobre 2025 Second tour Du 1er octobre à 00h au 10 octobre à 24h De 7h à 18h Élections départementales Samedi 27 septembre 2025 Tour unique Du 17 septembre à 00h au 26 septembre à 24h De 7h à 18h Élections municipales Samedi 27 septembre 2025 Tour unique Du 17 septembre à 00h au 26 septembre à 24h De 7h à 18h

« Pour l’élection des députés, le collège électoral est convoqué le samedi 27 septembre 2025 pour le premier tour, et le samedi 11 octobre 2025 pour le second tour. Le scrutin est ouvert à 7 heures et clos à 18 heures », précise le communiqué ayant sanctionné le conclave gouvernemental.

La campagne électorale pour le premier tour s’ouvrira le mercredi 17 septembre à 00h et s’achèvera le vendredi 26 septembre à minuit. Pour le second tour, la campagne se déroulera du 1er au 10 octobre 2025.

Un seul tour pour les municipales et départementales

Les élections des conseils municipaux et départementaux se tiendront le même jour que le premier tour des législatives, soit le samedi 27 septembre 2025. Il s’agira d’un scrutin à tour unique, conformément aux nouvelles dispositions en vigueur.

« La campagne électorale pour le tour unique de cette élection est ouverte le mercredi 17 septembre à 00 heure et close le vendredi 26 septembre à 24 heures », indique le communiqué final. Ces élections locales seront déterminantes pour l’ancrage des partis dans les territoires, au moment où une réforme en profondeur des partis politiques et de la décentralisation est en cours d’opérationnalisation.

Une séquence électorale déterminante

Ce calendrier électoral s’inscrit dans une dynamique de renouvellement institutionnel lancée depuis la transition post-Ali Bongo. Il intervient quelques semaines après l’entrée en vigueur du nouveau Code électoral et l’adoption d’une nouvelle carte parlementaire, qui redéfinit la répartition des sièges à l’Assemblée nationale et au Sénat, avec désormais 145 députés et 70 sénateurs, incluant une représentation inédite des Gabonais de l’étranger.

Le gouvernement entend ainsi créer les conditions d’un scrutin crédible, conforme aux exigences de transparence et de participation citoyenne. L’enjeu sera aussi de consolider la réforme de la vie politique entamée avec la rationalisation du nombre de partis, et de renforcer la légitimité des élus sur le plan territorial et national. Ce calendrier désormais acté marque le point de départ d’une séquence électorale majeure qui redéfinira durablement les équilibres politiques du Gabon.