BEPC 2025 : Plus de 40 000 candidats sur la ligne de départ au Gabon !

Les épreuves du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) ont débuté ce mardi 10 juin sur toute l’étendue du territoire gabonais. Un démarrage sans incident majeur, marqué par une forte mobilisation des équipes pédagogiques et une organisation bien huilée.

L’année scolaire 2024-2025 tire vers sa fin, et avec elle le temps des examens de fin de cycle. Après le CEP ouvert le 5 juin, c’est au tour du BEPC. Au total, 40 091 candidats répartis dans 124 centres sont en lice pour décrocher le deuxième diplôme du système scolaire gabonais. Parmi eux, 92 candidats en situation de handicap et 22 détenus en milieu carcéral .

Une organisation jugée satisfaisante

Camélia Ntoutoume-Leclercq, ministre d’État à l’Éducation nationale, a donné le coup d’envoi symbolique depuis Mimongo, dans la Ngounié, où elle se trouvait en mission d’inspection.

La première journée a concerné les épreuves de français, de mathématiques et de sciences de la vie et de la terre. Dans l’après-midi, les candidats ont planché sur les sciences physiques. Aucun incident majeur n’a été signalé, hormis un léger malaise survenu au lycée Aubame-Eyeghe : « La candidate a été prise en charge à l’infirmerie et a pu regagner la salle après avis médical », a indiqué un responsable.

Mobilisation nationale

Pour cette session, plus de 12 000 agents, jurés, superviseurs et surveillants ont été mobilisés. Un dispositif logistique rigoureux a été mis en place pour garantir la sécurité et l’équité entre les candidats.

Ce mercredi, les épreuves se poursuivent avec l’histoire-géographie, l’éducation artistique et l’épreuve de langue vivante étrangère (espagnol). Les oraux débuteront la semaine prochaine. Les résultats sont attendus pour le 1er juillet prochain, selon le calendrier officiel.