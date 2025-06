La SGEPP double son bénéfice en 2024 et trace sa feuille de route pour 2025

La Société gabonaise d’entreposage et des produits pétroliers (SGEPP) a clôturé l’exercice 2024 sur des résultats financiers solides, présentés ce mercredi lors de son conseil d’administration. L’entreprise publique affiche un bénéfice net de 848 millions de FCFA, soit une progression spectaculaire de +105 % par rapport à 2023.

Le chiffre d’affaires atteint 12,76 milliards de FCFA, en hausse de 13 % sur un an, confortant la bonne santé financière de la société dans un contexte mondial marqué par la volatilité des cours pétroliers. Ce résultat remarquable repose sur la stabilité des approvisionnements, une optimisation des coûts d’exploitation et le renforcement des capacités de stockage.

Des employés de l’entreprise

James Ozear Boukondo Moussossi, président du Conseil d’administration, s’est félicité de cette performance, saluant « la gestion efficace et la résilience de l’entreprise face aux défis du secteur ». Actionnaire de la SGEPP et directeur général de Vivo Energy Gabon, Jeoffroy Abouiboro Kara a souligné pour sa part que « les investissements engagés et la modernisation des infrastructures consolident la trajectoire de croissance », tout en renforçant la confiance des partenaires et en stimulant de nouveaux engagements financiers.

Lors de cette session, le Conseil d’administration a arrêté les grandes orientations stratégiques pour l’année 2025. Parmi les priorités figurent l’augmentation des capacités nationales de stockage et la sécurisation de l’approvisionnement pétrolier — deux leviers essentiels pour renforcer la souveraineté énergétique du Gabon.

Créée le 19 mai 1967 sous le nom de Société gabonaise d’entreposage (SGE), la SGEPP est née d’un partenariat entre l’État gabonais et les principaux groupes pétroliers opérant alors dans le pays (Total, Elf, Shell, Mobil). Elle a pour mission principale le stockage des hydrocarbures liquides et du gaz butane destinés au marché national, au service des sociétés de distribution de produits pétroliers implantées en République gabonaise.