Législatives et locales 2025 : Le PDG dégaine des conditions drastiques pour porter ses couleurs !

Dans une tentative désespérée de se maintenir à flot après avoir été renversé du pouvoir et face à une hémorragie de démissions, le Parti Démocratique Gabonais (PDG) a sorti l’artillerie lourde. Une note de référence, datée du 30 mai et dévoilée le 5 juin, impose désormais des conditions draconiennes pour les candidats aux élections législatives et locales de septembre prochain. Le message est clair : le PDG ne lâchera pas le morceau sans se battre.

Cette note, rendue publique le 5 juin, marque un tournant radical dans la stratégie du PDG, révélant une volonté de fer de ne pas disparaître de la scène politique gabonaise. Les critères pour candidater sous les couleurs du PDG sont désormais plus stricts que jamais. Tout d’abord, les candidats doivent avoir réactualisé leur adhésion et rempli leur fiche d’actualisation.

Un militantisme avéré exigé

Ensuite, un militantisme avéré est requis, avec une connaissance approfondie du terrain et une reconnaissance au sein du parti. Ces conditions reflètent une volonté de s’assurer que seuls les membres les plus dévoués et expérimentés puissent représenter le PDG, dans une tentative de redorer le blason du parti.

Critères de Candidature Réactualisation de l’adhésion Avoir rempli sa fiche d’actualisation Militantisme avéré Avoir fait ses classes dans le parti, être connu et reconnu avec une bonne connaissance du terrain Régularité dans le paiement des cotisations Être à jour de ses cotisations depuis le Congrès Extraordinaire du 30 janvier 2025 Participation constante aux activités du parti Avoir pris part à la plupart des manifestations, réunions politiques et actions menées depuis le 30 août 2023 Inscription sur la liste électorale Être inscrit sur la liste électorale du siège sollicité, attestée par la carte d’électeur ou un document d’enrôlement Respect de l’éthique politique Ne pas être sous le coup d’une procédure disciplinaire au sein du parti ou dans son cadre professionnel Expérience dans la gestion des collectivités locales Une expérience ou une expertise dans la gestion des collectivités locales ou dans la haute administration sera un plus

Parmi les autres critères figurent la régularité dans le paiement des cotisations depuis le congrès extraordinaire du 30 janvier 2025, ainsi qu’une participation constante aux activités du parti depuis les événements du 30 août 2023. Les candidats doivent également être inscrits sur la liste électorale du siège sollicité et ne pas être sous le coup d’une procédure disciplinaire.

L’expérience comme atout majeur

Enfin, une expérience dans la gestion des collectivités locales est considérée comme un atout majeur. Ces exigences strictes montrent que le PDG ne peut plus se permettre de prendre des risques et cherche à sélectionner les meilleurs éléments pour se battre sur la scène électorale.

La procédure de sélection des candidats est tout aussi rigoureuse que les critères eux-mêmes. Les candidatures doivent être déposées chez le secrétaire départemental ou communal, puis transmises au secrétaire provincial. Chaque siège fait ensuite l’objet d’une réunion de concertation incluant les responsables politiques et l’exécutif local.

Un calendrier serré et impitoyable

Les choix sont finalement validés par les responsables politiques lors de ces réunions. Ce calendrier serré montre que le PDG est pressé de se mettre en ordre de bataille et de préparer ses troupes pour les échéances électorales à venir. Le calendrier pour le processus de sélection est serré et impitoyable. Les candidatures doivent être déposées entre le 1er et le 30 juin, suivies de concertations politiques provinciales du 1er au 15 juillet.

Calendrier Dépôt des candidatures Du 1er au 30 juin Concertations politiques provinciales Du 1er au 15 juillet Transmission des procès-verbaux Du 16 au 31 juillet Publication de la liste des candidats investis Le 1er août 2025

Les procès-verbaux sont ensuite transmis au secrétaire général pour validation des choix opérés par la base, du 16 au 31 juillet. Enfin, la liste des candidats investis par le parti sera publiée le 1er août 2025. En cas d’absence de consensus, les dossiers des candidats concernés sont transmis au président pour examen et arbitrage, conformément à l’article 23 alinéa 2 des statuts du parti.

Un parti en quête de renouveau

Les réunions de concertation doivent faire l’objet d’un procès-verbal signé par l’ensemble des responsables politiques présents, avec une liste de présence annexée. Ces modalités pratiques strictes montrent que le PDG cherche à éviter tout désordre et à s’assurer que les décisions sont prises de manière consensuelle et transparente. En conclusion, le PDG, conscient de son rôle et de sa responsabilité dans cette période post-transition, se met en ordre de bataille pour prendre efficacement part aux échéances électorales à venir.

L’objectif politique du parti est de rester une force incontournable sur l’échiquier national et à l’échelle de chaque localité. Pour ce faire, des conditions préalables doivent être remplies, notamment la probité, la rigueur, la responsabilité et l’esprit de rassemblement à tous les niveaux. Le PDG se dit dans l’air du temps et appelle à l’implication de toutes et tous, montrant ainsi une volonté de se réinventer et de survivre dans un paysage politique gabonais en pleine mutation.