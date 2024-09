Port-Gentil : Les enjeux de l’e-commerce au menu d’une conférence débat sur l’entreprenariat

Samedi dernier, la chambre de commerce de Port-Gentil a accueilli une conférence-débat sur les nouveaux enjeux du e-commerce. L’objectif de cette rencontre était de susciter des vocations dans la vente en ligne et de contribuer au développement de l’économie nationale. Le thème de l’événement, intitulé « Comment acheter à l’étranger et vendre au Gabon », a permis d’informer les participants sur les opportunités offertes par le commerce en ligne. La conférence a été animée par Tony Mboumi, coach certifié en stratégie de succès.

Cette initiative visait à encourager les Gabonais à se lancer dans l’entrepreneuriat via l’achat de produits à l’étranger pour les revendre localement grâce au e-commerce. « Il s’agissait de présenter à la population de Port-Gentil les opportunités liées à l’achat en ligne et à la vente locale, un secteur en pleine expansion », a expliqué Tony Mboumi. Les participants ont reçu des conseils pratiques sur la sélection des destinations les plus compétitives pour leurs achats, les astuces pour éviter les arnaques et les étapes clés de l’importation des marchandises.

Une vue des échanges

Tony Mboumi a également insisté sur l’importance de la formation pour garantir le succès dans ce domaine. « Il est primordial de se former d’abord pour comprendre le processus sécurisé d’achat, de transit et de livraison au niveau local. La rentabilité repose sur la vérification que le produit résout un problème réel, et sur la gestion efficace des coûts et marges », a-t-il ajouté.

Les objectifs de cette conférence étaient vastes : comprendre les spécificités des achats internationaux (douane, transport, environnement juridique), maîtriser les techniques de recherche de fournisseurs, mettre en place un système de base de données et déployer une stratégie de marketing digital. Tony Mboumi a souligné l’importance des réseaux sociaux et du marketing numérique pour accroître la visibilité des produits et toucher les clients cibles. Cette formation gratuite, disponible en ligne, a été très enrichissante pour les participants, comme l’a souligné Elva Kobe-Moukoumi : « J’ai appris que l’entrepreneuriat n’est pas sorcier et comment mieux gérer les achats à l’étranger ».