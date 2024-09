Bénin : Deux policiers à moto tués dans une embuscade

Dimanche, deux policiers béninois ont été tués par des hommes armés non identifiés dans le district de Karimama, situé à environ 750 km au nord de Cotonou. Selon Amadou Bonkanon, deuxième adjoint au maire de Karimama, les agents étaient en patrouille à moto lorsqu’ils sont tombés dans une embuscade. Les assaillants ont non seulement tué les policiers, mais ont également pris leurs armes et incendié leur moto avant de s’enfuir.

Cet incident intervient après un autre attaque meurtrière en juin, où sept soldats avaient été tués par des assaillants dans le parc national de la Pendjari. Les voisins du Bénin, notamment le Burkina Faso et le Niger, sont confrontés à des menaces terroristes croissantes, et le Bénin, vulnérable aux attaques transfrontalières, se retrouve de plus en plus exposé aux activités de groupes liés à Al-Qaïda et à Daesh.

Les autorités béninoises continuent de renforcer les mesures de sécurité dans la région, alors que les tensions et la menace terroriste persistent dans cette zone frontalière.