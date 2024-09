Le Commissariat Général au Plan au coeur de la stratégie nationale de planification du développement au Gabon

Le Commissariat Général au Plan sous les auspices du Ministère de la Planification et de la Prospective dirigé par Alexandre Barro Chambrier organise un atelier du 12 au 20 septembre à Libreville sur le renforcement des capacités en planification stratégique destiné aux agents de l’administration publique dont les critères de sélection des ministères retenus étant entre autres, les opportunités du marché, le potentiel de croissance, la création d’emploi et la diversification de l’économie a-t-on constaté ce jeudi.

Interrogé par Info241, le Commissaire Général au Plan (CGP) sieur Vulgain Andzembe Tsiegori a indiqué ce qui suit : « Cet atelier vise à renforcer les capacités des agents publics en planification stratégique en vue de favoriser la mise en place d’un système national de planification du développement au standard international. »

Le CGP, Vulgain Andzembe Tsiegori lors de sa prise de parole au lancement de l’atelier en planification stratégique

Poursuivant ses propos, M. Andzembe a précisé : « cette formation se tiendra du 12 au 20 septembre 2024 à la Chambre de Commerce de Libreville dès 9 heure et se déroulera en trois (3) phases à savoir : première phase : Planification stratégique, identification des projets de développement et exécution des projets et suivi et évaluation ; deuxième phase : prise en charge par les participants des logiciels de planification, la réalisation par les participants des études de cas en situation réelle. Troisième phase : Planification urbaine et infrastructures ; aménagements des territoires avec des études de cas générales et des cas pratiques. »

Depuis le 30 Aout 2024, a expliqué le CGP, Andzembe Tsiegori, en fin économiste financier, désormais aux manettes de l’entité qui œuvre pour la planification du développement au Gabon : « Le Gabon est rentré dans une nouvelle ère marquée par la restauration des institutions de la République vision éponyme du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, son Excellence le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema et le Comité de transition pour la restauration des institutions (CTRI). Dans cette optique, le Commissariat Général au Plan (CGP) a été restauré récemment dans le but de mettre en œuvre la politique en matière de la planification du développement, l’étude, l’évaluation et le lancement des projets de développement ainsi que la préparation et le suivi du budget de développement. »

Cette décision importante des plus hautes autorités fait suite, entre autres, a affirmé l’ancien gestionnaire sénior portefeuille action à la Banque de France : « au constat que l’absence d’un cadre de planification générale et d’un organe technique dédié, n’ont pas permis la bonne articulation multisectorielle et d’exécution de plusieurs projets structurants avec pour conséquence la dégradation des conditions de vie des populations dans l’ensemble du territoire gabonais. Ainsi, la restauration de cette nouvelle entité administrative vise à rétablir la chaine Planification-Programmation-Budgétisation-Suivi-évaluation (PPBSE) en vue de permettre à notre Gabon d’amorcer un nouveau cycle de développement garantissant le bien-être des populations. »

Une vue des agents des administrations publiques participants à l’atelier

Dans cette perspective, pour rendre rapidement opérationnel cette entité administrative, le Gouvernement à travers le Ministère de la Planification et de la Prospective dirigé par l’économiste chevronné Alexandre Barro Chambrier a entamé les discussions avec le Cabinet SCE qui ont abouti à la signature de l’avenant du contrat d’accord sur le renforcement des capacités des Agents de l’Administration publique en planification stratégique.

Rappelons que cet atelier dont participent plusieurs ministères et administrations publiques cibles comprendra des sessions interactives dirigées par des experts du Cabinet Singapore Cooperation Entreprise (SCE). Les participants auront l’occasion de réseauter avec leurs pairs et d’échanger des idées sur les meilleures pratiques dans leurs secteurs, cela va comprendre entre autres, des échanges ouverts, des animations des formations, des exposés et apports académiques, des contributions personnelles, des partages d’expériences et des travaux de groupes visant à favoriser l’apprentissage collaboratif.