Coopération Gabon/Chine : Barro Chambrier et le gouvernement éclairent la presse sur les enjeux du FOCAC 2024

Le Vice-premier ministre, Alexandre Barro Chambrier, a présidé ce samedi 14 septembre un point de presse des membres du gouvernement qui ont pris part du 04 au 06 septembre dernier, en Chine, au 9ème Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC 2024), sous le leadership du président de la Transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguéma, et au 2ème forum économique Chine-Gabon a-t-on constaté sur place à Libreville.

Sous le prisme du Vice-premier ministre Alexandre Barro Chambrier, ce point de presse tant attendu a réuni sur la même estrade les ministres des Transports, de la Marine marchande et de la Mer, le capitaine de vaisseau Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, du Pétrole, Marcel Abéké, de l’Énergie et des ressources hydrauliques, Jeannot Kalima de l’Economie et des Participations, Mays Mouissi, du Commerce des PME/PMI chargée des Activités génératrices de revenus, Paulette Parfaite Amouyeme Ollame Divassa et le ministre de l’Economie numérique et des nouvelles technologies de l’information, Bonjean Rodrigue Mbanza.

Le VPM, Alexandre Barro Chambrier lors de son discours

Dans son discours d’ouverture Alexandre Barro Chambrier a souligné l’accueil particulier des autorités chinoises et l’état d’esprit positif et promoteur durant les discussions à Beijing. Le VPM a affirmé le franc succès de ces initiatives conduites sous la vision et le leadership du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. L’importance stratégique de cette rencontre pour le renforcement des relations bilatérales entre les deux nations, particulièrement en matière d’investissements et de coopération économique a été au cœur de sa prise de parole.

Une vue des membres du gouvernement lors du point de presse

Ensuite, les ministres ont exposé chacun, les projets spécifiques sectoriels qui ont émergé des discussions lors du FOCAC 2024. Ainsi, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma a présenté les projets phares de modernisation des réseaux ferroviaire et portuaire, stratégiques et incontournables pour un développement économique et une intégration régionale futuriste. Gilles Nembé a quant à lui mis le las sur les partenariats à venir dans le domaine de l’exploitation minière. Mays Mouissi, pour sa part a attiré l’attention de la presse singulièrement sur les accords visant à renforcer les infrastructures et à dynamiser l’économie gabonaise à travers des investissements chinois.

La présence remarquée du personnel diplomatique chinois

Le Vice-premier ministre, ministre du Plan et de la Prospective dans son propos de circonstance a mis en lumière les enjeux économiques et les grands chantiers de transformation industrielle qui sous-tends la coopération shino-gabonaise. Le patron de la planification du développement au Gabon est revenu sur les discussions et des avancées issues des échanges entre les délégations gabonaise et chinoise.

Une vue de l’assistance composée des hommes des médias



Notamment, en termes de perspectives de développement, les vingt-deux programmes et projets structurants qui ont été présentés constituent désormais l’ossature de la vision de développement, sur le long terme, que le ministère de la Planification et de la prospective élabore actuellement après avoir dressé à travers le PNDT un cadre programmatique sur le court terme. Dans les prochains jours, un cadre de Suivi-évaluation sera mis en place afin de faire aboutir les engagements étatiques et les mémorandums d’entente (MOU) obtenus en Chine.