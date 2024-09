OpenAI o1, la nouvelle génération d’IA capable de raisonner

OpenAI a dévoilé ce jeudi, une nouvelle version de son chatbot, ChatGPT, propulsé par une technologie appelée OpenAI o1. Ce système promet d’améliorer les compétences en mathématiques, en codage et en science grâce à une capacité de « raisonnement » plus avancée. Contrairement aux précédents modèles, OpenAI o1 prend le temps de réfléchir avant de répondre, décomposant les problèmes étape par étape.

Lors d’une démonstration, le chatbot a résolu des puzzles complexes, des questions de niveau doctoral en chimie, et diagnostiqué une maladie à partir de rapports détaillés. Cette nouvelle technologie, déjà intégrée dans les services ChatGPT Plus et ChatGPT Teams, vise à aider des secteurs comme la programmation, la recherche scientifique et l’éducation.

Malgré des améliorations, OpenAI o1 n’est pas parfait et peut encore faire des erreurs. Cependant, il offre des réponses plus fiables et performantes, notamment dans des contextes comme l’Olympiade mathématique internationale, où il a obtenu un score de 83%, contre 13% pour les versions précédentes.