140 millions et 172 places pour le nouveau terminal de Fly Gabon à l’aéroport de Libreville

La compagnie aérienne nationale Fly Gabon a récemment finalisé la rénovation complète de son terminal de départ dédié aux vols domestiques à l’aéroport international Léon-Mba de Libreville. Un investissement conséquent de 140 millions de francs CFA a été mobilisé sur fonds propres pour mener à bien ce projet, qui vise à améliorer l’expérience des passagers et à moderniser les infrastructures vieillissantes de l’ancien terminal.

Inauguré en juillet, le nouveau terminal domestique a bénéficié d’un important lifting. La compagnie a confié les travaux à ses propres équipes spécialisées dans le domaine aérien. Ces dernières ont entrepris, en un temps record, la transformation totale de l’espace, incluant notamment l’installation de 160 sièges en classe économique, la réhabilitation d’un salon Affaires de 12 places, avec bar et toilettes dédiées, et la mise en place d’équipements modernes pour le confort des passagers (télévisions avec chaînes d’information, Wi-Fi, espaces enfants, etc.).

Le projet ne s’est pas limité à une simple rénovation des locaux. Fly Gabon a également investi dans de nouveaux logiciels d’enregistrement et d’embarquement, et dans des machines à rayons X pour le filtrage et la sécurité des passagers, gérées par l’Office national de la sécurité et de la facilitation de l’aviation gabonaise (ONSFAG).