Gabon : 13 000 fonctionnaires fantômes placés sous bon de caisse dès le mois de septembre

Les autorités de la transition gabonaise intensifient leur lutte contre les fonctionnaires fantômes ayant abandonné leur poste. Selon un communiqué de la Primature du 14 septembre, environ 13 000 agents publics seront placés sous bon de caisse dès ce mois « pour clarification ». Contrairement aux rumeurs circulant en ligne, cette décision ne concernera que les agents identifiés comme étant en situation d’abandon de poste, et non l’ensemble des fonctionnaires.

Le gouvernement de la transition a ciblé ces fonctionnaires qui continuent à percevoir leurs salaires sans exercer leurs fonctions. « Le chef du gouvernement poursuit sa dynamique d’assainissement des finances publiques, conformément à la feuille de route qui lui a été confiée par le président de la transition », indique le communiqué. L’objectif est de renforcer la gestion rigoureuse des finances publiques en mettant fin aux irrégularités liées aux agents absents.

Des fonctionnaires faisant la queue devant le Trésor public à Libreville

Selon l’audit mené récemment, plus de 13 000 agents publics sont en situation d’abandon manifeste de poste, mais continuent de recevoir leur traitement mensuel. Les autorités ont décidé d’agir pour restaurer l’intégrité financière de l’administration. Cette mesure vise à identifier clairement les agents en poste et à garantir que seuls ceux qui travaillent effectivement continuent de percevoir leur salaire.

« En conséquence, et en conformité avec le principe d’équité d’une bonne administration, le Premier Ministre, premier responsable de l’administration, a décidé de la mise sous bon de caisse de ces agents à partir de ce mois de septembre 2024, pour clarification », conclut le communiqué, signé par le Premier ministre Raymond Ndong Sima. Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus large des réformes engagées par le gouvernement de la transition pour assainir les finances publiques et renforcer l’efficacité de l’administration gabonaise.