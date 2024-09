Mali : 14 personnes tuées dans une collision entre deux voitures

Quatorze personnes ont été tuées et 29 autres blessées, dont neuf grièvement, dans une collision entre deux voitures survenue jeudi matin dans le centre du Mali, a indiqué le ministère malien des Transports et des Infrastructures dans un communiqué.

L’accident s’est produit jeudi vers 06H00 heure locale sur la Route nationale numéro 6 (RN6) au village de Fougani de la ville de Fana (centre), lorsqu’un car se dirigeant vers Bamako a heurté un semi-remorque venant en sens inverse, selon le communiqué.

Toutes les victimes ont été transportées au centre de santé de Fana, et une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances exactes de ce drame, d’après le même communiqué. Les accidents de la route sont fréquents au Mali et sont généralement dus au mauvais état des routes et des véhicules, ainsi qu’à des défaillances humaines.