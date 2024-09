Restructuration du BUGADA : Auteurs et acteurs culturels convoqués ce mardi au Palais des sports

Alors que l’avenir du Bureau gabonais du droit d’auteur et des droits voisins (BUGADA) se lit toujours en pointillé, les autorités de la transition tentent d’y remédier. Après avoir pris le 17 juillet dernier un decret portant réorganisation de l’instance des droits d’auteurs au gabon, place à la phase active. Dans un communiqué diffusé sur la télévision publique, le ministère de la Culture et des Arts a convoqué ce mardi les différents acteurs au palais des sports de Libreville

Alors que l’avenir du Bureau gabonais du droit d’auteur et des droits voisins (BUGADA) reste incertain, les autorités de la transition s’efforcent d’y remédier. Après l’adoption, le 17 juillet dernier, d’un décret portant réorganisation de cette institution clé pour les droits d’auteur au Gabon, la mise en œuvre de la réforme passe désormais à la phase active. Dans un communiqué diffusé sur la télévision publique, le ministère de la Culture et des Arts a convoqué, ce mardi, les acteurs concernés au Palais des sports de Libreville.

Qui seront les membres des nouvelles instances du BUGADA ? Cette question cruciale est abordée dans le communiqué du 15 septembre du ministère de la Culture et des Arts, qui invite les auteurs d’œuvres littéraires, artistiques et scientifiques à une réunion décisive le 17 septembre, à 15h30, au Palais des sports. Cette rencontre vise à élire les 16 représentants au conseil d’administration et les 38 à l’assemblée générale des auteurs adhérents du BUGADA.

Les participants incluront des auteurs et compositeurs d’œuvres musicales, littéraires, chorégraphiques, ainsi que des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes, entre autres. Cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’application du décret n° 0282/PR/MCJSA du 17 juillet 2024, réorganisant le BUGADA, et constitue une étape clé pour l’avenir de la gestion des droits d’auteur au Gabon.

La présence des auteurs concernés est vivement recommandée afin de garantir une représentation équitable de leurs intérêts. Voici la liste exhaustive des acteurs et professionnels des arts attendus ce mardi à cette importante réunion :