Etats-Unis : Le rappeur Diddy inculpé pour racket, trafic sexuel et incitation à la prostitution

Sean « Diddy » Combs fait face à de graves accusations portées par le bureau du procureur des États-Unis du district sud de New York. Selon l’acte d’accusation rendu public mardi, Diddy est accusé de racket, de trafic sexuel et de transport à des fins de prostitution. Ces accusations font suite à une enquête menée plus tôt cette année, avec plusieurs perquisitions fédérales.

Arrêté à New York lundi, Combs est désormais détenu en isolement au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. L’acte d’accusation de 14 pages détaille comment l’empire commercial de Diddy aurait été transformé en une « entreprise criminelle », impliquant des enlèvements, incendies criminels, violences physiques, ainsi que du trafic sexuel et du travail forcé.

Une illustration de l’audience d’hier

Lors des perquisitions, les autorités ont saisi des armes de type AR-15, des munitions et plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant, liées aux crimes présumés. Le procureur Damian Williams a souligné que cette affaire démontre la force des victimes et témoins qui ont survécu à des épreuves inimaginables.

Bien que Diddy ait plaidé non coupable, il a été privé de libération sous caution en raison de préoccupations liées à ses abus de substances et à sa potentielle fuite. Les procureurs le considèrent comme un risque sérieux pour la justice, mettant en avant un schéma de manipulation, de violence et de coercition qui s’étendrait sur plusieurs années.

Combs, dont l’empire musical et entrepreneurial est reconnu, est accusé d’avoir orchestré des « freak off » parties, où des victimes étaient contraintes à des actes sexuels en échange de drogues ou sous menace. Ces abus se seraient étendus à ses employés et témoins.

Son équipe juridique conteste vigoureusement les accusations, affirmant que les activités sexuelles étaient consensuelles et que Diddy n’a jamais fui ses responsabilités.