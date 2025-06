Port-Gentil : Le refuge pour femmes victimes de violences bientôt opérationnel

Dans le cadre du suivi des projets prioritaires en faveur des droits des femmes, la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance, Élodie Diane Fouefoué, épouse Sandjoh, s’est rendue ce mardi 3 juin à Port-Gentil pour inspecter l’avancement des travaux du centre d’accueil destiné aux femmes victimes de violences. Ce futur refuge, une première dans l’Ogooué-Maritime, est porté par l’ONG Aurore avec le soutien de l’ambassade de France.

À cette occasion, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France au Gabon, Fabrice Mauriès, a visité le bâtiment situé dans le département de Bendjé, en compagnie de la ministre et du gouverneur de la province, Jean Robert Nguema Nnang. L’objectif de cette visite était de constater l’état d’avancement des travaux du centre intitulé « Un refuge pour elles », censé accueillir prochainement une dizaine de femmes en détresse et leurs enfants.

Un projet soutenu, mais pas encore achevé

« Je préférais que nous puissions procéder à l’inauguration de ce centre, mais il n’est pas encore entièrement achevé. Ce que nous souhaitions à l’ambassade, c’était réceptionner ce pour quoi nous avons agi avec l’ONG Aurore », a regretté Fabrice Mauriès, tout en saluant l’initiative.

Un moment de cette inspection

Le bâtiment, situé à l’arrière des locaux d’astreinte du Conseil départemental de Bendjé, comprend plusieurs chambres, des sanitaires, une cuisine, une salle d’accueil et des bureaux. Il offrira un cadre sécurisé et adapté aux besoins des femmes victimes de violences. « Nous avons construit une maison de deux chambres, un salon, une cuisine, une douche et des bureaux pour la réception des victimes. Il nous manque encore un forage d’eau, un compteur d’électricité, et un financement pour la formation du personnel », a précisé Ida Flore Maroundou, présidente de l’ONG Aurore.

Une vue des lieux

À terme, ce refuge temporaire servira de solution d’urgence pour protéger les femmes confrontées à des situations de violence conjugale. Il leur garantira non seulement un hébergement sûr, mais aussi un accompagnement pluridisciplinaire : aide juridique, soutien psychologique, suivi médical et présence d’officiers de police judiciaire.

Un engagement gouvernemental fort

L’État, par la voix de la ministre, a réaffirmé son soutien à cette structure à but non lucratif. « Être à Port-Gentil nous a permis de constater l’état du refuge, une œuvre importante pour la province. Nous allons étudier les moyens de renforcer cette initiative, afin que toutes les conditions soient réunies pour une prise en charge optimale », a déclaré Élodie Diane Fouefoué-Sandjoh.

Une chambre du futur centre

En plus d’un appui logistique, le gouvernement s’engage à offrir davantage de places d’hébergement pour répondre à l’urgence sociale que représente la protection des femmes victimes de violences. Un chantier humanitaire et politique désormais bien amorcé dans l’Ogooué-Maritime.