Gabon : Les enjeux du tourisme pour l’économie

Le Gabon, souvent surnommé le « dernier Éden », possède un patrimoine naturel exceptionnel qui pourrait transformer son économie. Malgré ce potentiel, le secteur touristique reste sous-exploité et représente une part marginale du Produit Intérieur Brut (PIB) national.

La situation économique actuelle du Gabon est marquée par une forte dépendance aux revenus pétroliers. Le pétrole représente environ 25 % du PIB et plus de 80 % des exportations. Cette dépendance rend l’économie vulnérable aux fluctuations des prix du pétrole, comme cela a été le cas lors des crises passées.

Le tourisme pourrait jouer un rôle clé dans cette diversification. Selon des prévisions de 2024, le Gabon prévoit d’investir 21,6 milliards FCFA d’ici 2026 dans son secteur touristique. Cet investissement vise à faire du tourisme un vecteur de lutte contre la pauvreté et de développement économique des régions rurales. L’objectif est d’attirer plus de 600 000 visiteurs chaque année d’ici 2029, ce qui pourrait significativement contribuer à l’économie locale. Avec 13 parcs nationaux couvrant près de 10 % de son territoire et une biodiversité unique, le Gabon a toutes les cartes en main pour se positionner comme une destination de choix.

Pour transformer le secteur touristique en un moteur économique durable, plusieurs défis doivent être relevés, comme le manque d’infrastructures de transport et une capacité hôtelière limitée. Des efforts sont amorcés, notamment à travers le développement de l’écotourisme et la création de cursus spécialisés à l’université. Cependant, ces initiatives restent insuffisantes pour répondre aux ambitions du pays.

Les mesures mises en place pour développer le tourisme au Gabon

Parmi les projets prioritaires figurent le développement des infrastructures touristiques, la valorisation du tourisme religieux, la construction de nouveaux hôtels et la création de parcs animaliers. Ces initiatives visent à améliorer l’accueil des touristes et à diversifier les offres touristiques. Le gouvernement gabonais a lancé plusieurs caravanes touristiques pour promouvoir les richesses naturelles et culturelles du pays. La première édition de la Caravane Touristique du Gabon, qui s’est déroulée du 15 juillet au 30 août 2024, a enregistré un succès notable avec 3748 touristes participants.

Cette initiative a permis de sensibiliser les Gabonais à la beauté de leur pays et d’encourager le tourisme domestique. Les mesures mises en place reçoivent un accueil positif, tant de la part des autorités que des acteurs du secteur touristique. La Caravane Touristique du Gabon de 2024 est saluée pour son impact sur la découverte des sites touristiques locaux et pour avoir généré une dynamique positive au sein de la population. Devenu un évènement annuel, la prochaine édition de La Caravane Touristique du Gabon aura lieu du 15 juillet au 15 septembre 2025. Certains défis subsistent, notamment en termes de financement et de mise en œuvre des projets.

Le gouvernement a également pris des mesures pour simplifier l’accès au territoire pour les visiteurs internationaux. Entre le 1er juillet et le 30 septembre 2025, tous les ressortissants étrangers bénéficieront de la gratuité du visa touristique. Cette initiative vise à attirer davantage de touristes étrangers et à stimuler l’économie locale. Avec une volonté politique forte et une collaboration étroite entre le secteur public et privé, le Gabon pourrait devenir une destination touristique de premier plan en Afrique.