Dissensions à la CNR : Jean Ping réaffirme son autorité et exhorte ses pairs à la responsabilité

Jean Ping, président de la Coalition pour la nouvelle république (CNR) qui avait combattu le régime d’Ali Bongo, a dénoncé ce mardi dans un communiqué des comportements qu’il qualifie de « dérives nuisibles » au sein de la coalition. Il s’est insurgé contre l’utilisation abusive du nom et du logo de la CNR par des individus qu’il accuse de détourner la mission première de ce mouvement : œuvrer pour un Gabon uni et démocratique. En cause, une sortie le 16 janvier d’une aile dissidente dirigée par Vincent Moulengui Boukossou qui a dressé un portrait très sombre de la transition à mi-parcours.

« Pour l’intérêt de cette coalition et par souci de clarté politique, je demande solennellement à ceux qui se sont mis dans cette situation de cesser d’utiliser la CNR, son logo et mon image pour diffuser des messages qui ne proviennent pas de l’ensemble ou du moins de la majorité des membres », a-t-il déclaré ce 21 janvier avec fermeté dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241.

L’ancien rival d’Ali Bongo désormais proches de ses tombeurs

Jean Ping a rappelé l’historique de la CNR, créée en 2016 à la suite du coup d’État militaro-électoral d’Ali Bongo. Ce rassemblement, selon lui, a permis de mener une résistance acharnée contre l’imposture et la dictature. Saluant l’intervention des militaires du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) dans la libération du pays, il a insisté sur la nécessité de préserver l’esprit d’unité et d’intégrité de la coalition.

A contrario l’aile dissente a pointé dans sa sortie que "la Transition est handicapée par l’incapacité du CTRI à se débarrasser des mêmes hommes et des mêmes pratiques, causes de la gestion désastreuse du pays". Moulengui Boukossou et les siens s’étaient en effet interrogé au nom de la CNR sur "la promesse faite au peuple gabonais et à la communauté internationale de remettre le pouvoir aux civils" était désormais remise en cause..

Le leader de l’aile dissidente Vincent Moulengui Boukossou

« Notre noble ambition ne doit pas être réduite, in fine, à des guerres de positionnement inutiles. Les Gabonaises et les Gabonais qui aspirent à mieux ne nous le pardonneront pas », a-t-il averti. Appelant à un sursaut collectif, Jean Ping a exhorté les membres de la CNR à se recentrer sur les véritables priorités pour le pays. Il a souligné l’importance du respect mutuel et d’un engagement sincère envers les aspirations du peuple gabonais.

« J’en appelle au ressaisissement et à la responsabilité de chacun et de tous. Pour que nul n’en ignore ni n’en doute encore », a-t-il conclu dans un appel vibrant à l’unité et à la mobilisation pour un avenir meilleur.