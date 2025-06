Digitalisation : Les mairies du Grand Libreville sommées de livrer les projets sous 100 jours !

C’est un ministre déterminé et directif qu’ont retrouvé les délégués spéciaux du grand Libreville précisément ceux de Libreville, Owendo et Akanda ce lundi 2 juin. Hermann Immongault, en charge de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, a convoqué dans ses bureaux une séance de travail stratégique, en présence de l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF), pour faire le point sur l’état d’avancement des projets numériques municipaux. Un mot d’ordre : livrer dans les délais, sans excuses.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la volonté du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a fait de la digitalisation des services publics l’un des piliers de la 5ᵉ République. Elle fait également suite à la rencontre tenue la semaine précédente avec le ministre de l’Économie numérique, preuve que le gouvernement avance en ordre de bataille sur ce chantier. Le ministre au cours de cette séance de travail Trois priorités ont été examinées : l’identification numérique des chauffeurs de taxi (urbains, TM et suburbains) à travers un système de QR Code, la digitalisation de la collecte des taxes municipales, et la numérisation des actes d’état civil. Des outils concrets, pensés pour moderniser le quotidien des usagers et renforcer l’efficacité des communes dans la gestion de leurs missions. Mais face aux lenteurs observées, Hermann Immongault n’a pas mâché ses mots. Il a exigé l’identification immédiate de tous les freins, qu’ils soient techniques, humains ou institutionnels, et appelé à une coordination rigoureuse entre les différentes administrations concernées. « Les projets doivent être livrés dans le cadre des 100 jours fixés par le gouvernement », a-t-il rappelé avec fermeté. Pour le ministre, cette digitalisation n’est pas qu’une innovation technologique. Elle constitue une réforme de fond de la gouvernance locale. Le QR Code pour les taxis permettra de sécuriser le transport urbain, tandis que la collecte numérique des taxes apportera transparence et performance aux finances communales. Quant à l’état civil, sa numérisation réduira drastiquement les délais et les fraudes. Les délégués spéciaux, en première ligne de cette transformation, sont désormais attendus au tournant. Chacun devra rendre compte de l’état d’avancement de ses chantiers, et les résultats seront scrutés au plus haut niveau. Dans une administration où la lenteur a longtemps été la norme, l’exécutif veut installer une culture du résultat, mesurable et immédiate.