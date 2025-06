Tchibanga  : L’Agasa ferme des usines d’eau en sachet imbibée de matières fécales humaines

Plusieurs unités de production d’eau en sachet tenues par des expatriés ont été fermées lundi dernier à Tchibanga (Nyanga, sud du Gabon) par l’antenne locale de l’Agence gabonaise de la sécurité alimentaire (Agasa). Ce, après la découverte d’une contamination inquiétante de la qualité des eaux. L’opération a été pilotée par le délégué provincial Nzamba Adamou, en réponse aux nombreuses plaintes des consommateurs sur la qualité douteuse de l’eau vendue par ces opérateurs peu scrupuleux.

Pour faire les choses dans le bon ordre, des échantillons ont été préalablement envoyés à Libreville pour analyse au laboratoire de la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC). Les résultats ont révélé une forte présence de germes pathogènes, dont des coliformes fécaux, signes d’une contamination par des matières d’origine humaine.

Une vue de la descente de l’Agasa

Face à ce danger sanitaire, Nzamba Adamou a engagé une descente sur le terrain, fermant sans délai les structures incriminées et ordonnant le retrait immédiat des produits concernés. L’eau contaminée représentait un réel risque pour la santé publique. Les germes identifiés sont capables de provoquer des maladies graves, notamment des troubles intestinaux sévères.

En retirant ces produits de la circulation, l’Agasa entend prévenir une crise sanitaire à Tchibanga, où l’accès à une eau potable et sûre reste un enjeu fondamental. Les agréments fantaisistes ont été supprimés : seuls les opérateurs économiques répondant aux normes d’hygiène peuvent désormais obtenir une autorisation de mise sur le marché.

Une autre usine fermée le 26 mai

Cette opération s’inscrit dans une volonté plus large de garantir une meilleure qualité de l’eau et de renforcer les contrôles sanitaires dans la région. Pour Nzamba Adamou, la santé des populations passe par un encadrement rigoureux des pratiques de production et de distribution. Les contrôles seront donc intensifiés dans les semaines à venir.