Retour des délestages dans le Grand Libreville : Sur le grill, Karpowership botte en touche !

Mis en cause par une partie de l’opinion publique face à la recrudescence des délestages ces derniers jours dans le Grand Libreville, l’opérateur turc Karpowership est sorti de son silence pour dissiper les confusions. Accusée d’inefficacité malgré son apport énergétique de 70 mégawatts supplémentaires au réseau de la SEEG, l’entreprise appelée en renfort pour près de 2 milliards mensuels et citée ce mercredi par l’Union, a tenu à rappeler que sa mission ne couvre ni le transport ni la distribution de l’électricité.

Dans une communication transmise à la presse, Karpowership précise que, en tant que simple producteur d’énergie, son rôle se limite à la génération de l’électricité. « Notre responsabilité s’arrête au point de livraison convenu avec le distributeur national », souligne l’opérateur ce mercredi, faisant référence à la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG). Cette dernière reste, selon lui, seule en charge de l’acheminement et de la distribution de l’électricité aux usagers finaux.

Des pannes en aval du réseau

Face aux coupures constatées dans plusieurs quartiers de Libreville et ses environs, l’entreprise turque affirme que ses installations fonctionnent normalement et que la production convenue est livrée comme prévu. Toutefois, elle met en lumière des « défaillances au niveau des infrastructures de transport », notamment des câbles de transmission défectueux, qui empêcheraient une livraison efficace de l’énergie aux foyers.

Karpowership se dégage ainsi de toute responsabilité concernant les interruptions actuelles de service. « La production d’énergie pourra se poursuivre pleinement dès que l’opérateur en charge du transport et de la distribution aura réparé ses pannes techniques », fait-elle savoir, en appelant à une meilleure compréhension des rôles dans la chaîne d’approvisionnement électrique.

Mécontentement croissant dans le Grand Libreville

Cette mise au point intervient alors que le mécontentement grandit dans le Grand Libreville, où les coupures répétées d’électricité affectent durement les activités économiques et la vie des ménages. Le flou autour des responsabilités de chaque acteur – SEEG, Karpowership et autres prestataires – alimente l’incompréhension et la frustration des usagers.

Réputé pour son expertise internationale, Karpowership réaffirme néanmoins sa volonté de rester « un partenaire fiable pour accompagner le pays dans ses objectifs de stabilité énergétique ». Une déclaration qui, selon l’opérateur, se veut « claire, nette et précise » en cette période de fortes tensions sur le réseau.