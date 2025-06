Déguerpissement musclé à Plaine Orety  : colère et incompréhension chez les riverains

Les engins de démolition ont fait irruption ce lundi 2 juin dans le quartier Plaine Orety, dans le 2ᵉ arrondissement de la commune de Libreville. L’opération, menée sous la supervision des autorités administratives locales et du chef de quartier Ondo Obiang Michel Gesmain, marque le début effectif de la libération du terrain prévu pour le projet routier lancé depuis 2015-2016. Mais sur place, la surprise a vite laissé place à la colère.

Les habitants, visiblement pris de court, affirment n’avoir reçu aucun préavis ni compensation. « On nous surprend. J’étais surpris parce qu’on m’a appelé, ils ne nous ont pas avertis. S’ils nous avaient avertis, on aurait pris des mesures », confie à Info241 un résident installé à Plaine Orety depuis 1982. Face à la montée de la tension, les forces de l’ordre ont été déployées pour contenir les protestations et sécuriser l’opération de déguerpissement.

Un dossier d’indemnisation resté sans suite

En 2024, dans une tentative d’apaisement, le chef de quartier avait constitué un dossier au nom des habitants pour réclamer l’indemnisation de ceux qui n’avaient pas encore été dédommagés. Cette démarche faisait suite à l’annonce, par les autorités de transition, de la construction d’une cité administrative sur le site. Mais selon les riverains, aucune suite concrète n’a été donnée à cette initiative. Le malaise reste donc entier.

Une autre vue des dégâts

« Nous ne sommes pas contre le développement de notre pays, mais ce que nous demandons, c’est un délai et une indemnisation à la hauteur de nos investissements », plaide Ondo Obiang Michel Gesmain, visiblement désemparé devant l’ampleur des destructions. Les témoignages convergent tous vers un même constat : les engagements pris il y a dix ans par l’ancien régime n’ont jamais été tenus.

Des familles à la rue, sans relogement

Au fur et à mesure que les maisons tombent, les familles sont contraintes de quitter les lieux, souvent sans solution de relogement immédiate. Pour nombre d’entre elles, l’angoisse de l’errance prend le pas sur la perspective du progrès. La question d’un encadrement social et humain de ces évictions se pose plus que jamais, alors que l’opération doit se poursuivre dans les jours à venir.

La descente des forces de l’ordre

Face à cette situation, plusieurs habitants envisagent de se constituer en collectif afin de solliciter l’attention du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. L’objectif : obtenir un moratoire, une indemnisation juste, voire un accompagnement au relogement. À Plaine Orety, entre espoir de modernisation et drame humain, le chantier du développement ne fait que commencer.