Cryptomonnaie : Le Bitcoin atteint un nouveau sommet historique à plus de 66 millions FCFA

Le bitcoin a atteint ce mercredi un nouveau sommet historique, dépassant les 109 000 dollars (environ 66,3 millions de francs CFA), selon les données de Coin Metrics. La cryptomonnaie s’est échangée jusqu’à 109 857 dollars (près de 66,8 millions de FCFA) avant de se replier légèrement à 108 955 dollars (66,1 millions de FCFA), soit une hausse de 2 % sur la journée.

Cette flambée s’inscrit dans un climat économique propice : recul de l’inflation aux États-Unis, accalmie dans les tensions commerciales sino-américaines, et dégradation de la note de la dette américaine par Moody’s. « Cette combinaison d’éléments a mis en lumière les actifs alternatifs comme le bitcoin », analyse Antoni Trenchev, cofondateur de la plateforme crypto Nexo.

Le mois de mai a été particulièrement favorable à la cryptomonnaie, qui enregistre déjà un bond de 15 %, notamment grâce à des flux dépassant les 40 milliards de dollars (plus de 24 000 milliards de FCFA) vers les ETF adossés au bitcoin. Parallèlement, la progression de l’investissement institutionnel — avec 349 milliards de dollars (plus de 210 000 milliards de FCFA) de bitcoins détenus par des entreprises cotées — et les avancées réglementaires aux États-Unis autour des stablecoins alimentent les anticipations d’un cycle haussier prolongé.