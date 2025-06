Matchs truqués des Panthères : La Fegafoot rejette les affirmations de l’ancien gardien Didier Ovono

La Fédération gabonaise de football (Fegafoot) est sortie de son silence ce mardi 3 juin pour réagir à des déclarations jugées « inappropriées » de l’ancien capitaine et gardien emblématique des Panthères, Didier Janvier Ovono Ebang. Dans une interview récemment devenue virale sur les réseaux sociaux, l’ex-international évoque un supposé match truqué contre le Burkina Faso, suscitant un tollé dans l’opinion sportive.

En cause ces propos : "On fait Gabon-Burkina, vous savez l’Afrique c’est l’Afrique. Nous on triche. L’arbitre siffle pour nous, arbitrage maison et on les bat (2-0). ", affirme l’ancienne Panthères. Et d’ajouter : « J’étais le capitaine et l’arbitre nous avait donné des consignes. Il dit moi je ne peux pas aller marquer pour vous… mais il a sifflé deux pénalties ». De quoi mettre en colère toute une nation.

Réaction minutieuse

Dans son communiqué de presse, la Fegafoot rejette catégoriquement les allégations formulées par l’ancien portier. Elle rappelle qu’aucune rencontre officielle entre le Gabon et le Burkina Faso ne s’est soldée par une séance de tirs au but, infirmant ainsi la base des accusations d’« arbitrage maison » avancées par Ovono pour appuyer ses soupçons de manipulation.

La preuve en image exhibée par la Fegafoot

La seule victoire des Panthères sur les Étalons par le score évoqué de 2-0 remonte au 11 octobre 2014 à Libreville, lors des éliminatoires de la CAN 2015. Ce jour-là, les deux buts gabonais avaient été inscrits dans le cours du jeu par Pierre-Emerick Aubameyang. « Aucun élément concret n’appuie les propos tenus », insiste la Fegafoot, qui s’interroge sur les motivations d’un ancien joueur « ayant pourtant contribué à écrire l’histoire de notre sélection nationale ».

En plein regroupement

La Fédération dit « déplorer cette sortie inappropriée » et se réserve le droit de saisir les instances compétentes. Elle souligne que ces déclarations ont un impact regrettable sur l’opinion publique et risquent d’écorner l’image de la sélection, alors même que les Panthères sont actuellement en stage au Maroc en préparation de leurs prochaines échéances.

Tout en refusant d’alimenter une « polémique inutile », la Fegafoot tient à rassurer que la sérénité du groupe n’est nullement entamée. « Notre équipe nationale reste concentrée sur ses objectifs sportifs », conclut le communiqué, appelant à la responsabilité de tous, en particulier des figures ayant marqué le football gabonais.