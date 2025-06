Ce mardi 3 juin, 47 femmes ont reçu leur attestation de fin de formation dans le cadre du programme « Permis de conduire numérique », porté par l’association Gabtrotter en partenariat avec l’ONG Agir pour le Genre. L’initiative vise à renforcer l’autonomisation des femmes vivant avec un handicap dans la commune de Port-Gentil.

La cérémonie s’est tenue à la salle des fêtes de la mairie du 2ᵉ arrondissement de Port-Gentil, en présence notamment de l’ambassadeur de France au Gabon, Fabrice Mauriès. Ce dernier a souligné que « le numérique fait partie intégrante du quotidien des Gabonais, mais la fracture numérique persiste, en particulier chez les femmes vivant en zones rurales ».

Cette phase du programme, lancée à Libreville et Port-Gentil il y a un mois, met l’accent sur l’inclusion. « La particularité cette année est l’attention portée aux femmes et aux étudiantes en situation de handicap », a indiqué Raïssa Mésange Riyogot, coordinatrice de Gabtrotter.

Entièrement gratuit, ce programme a été financé par l’ambassade de France via les fonds PISCCA 2023 et FEFOSC 2024-2025, avec l’appui technique du Pôle national de promotion de l’emploi (PNPE), chargé de former les bénéficiaires à la recherche d’emploi, à la rédaction de CV et de lettres de motivation.

Sur 130 inscriptions enregistrées, seules 80 places étaient disponibles, et 47 participantes – dont 14 femmes en situation de handicap – ont achevé la formation. Le taux de réussite à Port-Gentil s’élève à environ 60 %. « Merci à l’ambassade de France et à Gabtrotter. Nous espérons que la loi sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées sera enfin appliquée », a déclaré Régine Saphou Yala, coordinatrice provinciale de l’ONG Andi Droits Gabon.

Depuis ses débuts, Gabtrotter a formé près de 600 personnes à Libreville, Port-Gentil et Lambaréné. Parmi elles, une soixantaine de femmes aux métiers du numérique, et une quarantaine de leaders communautaires, dont 10 via le programme « Champions de l’inclusion ». En tout, 1 782 personnes ont été sensibilisées entre 2024 et 2025.

La cérémonie de clôture s’est poursuivie par un atelier sur la masculinité positive animé par Agir pour le Genre. « Nous sensibilisons les communautés urbaines et rurales, les leaders, les autorités et les associations à la lutte contre les violences basées sur le genre et à la promotion des droits fondamentaux », a rappelé Saint-Esprit Gloire Ngouma, coordonnateur de l’ONG.