Gambie vs Gabon : Les Panthères déjà à Nairobi pour le choc de ce vendredi face aux Scorpions

Arrivées ce lundi soir dans la capitale kényane, les Panthères du Gabon sont désormais quasi au grand complet à Nairobi pour préparer la 9ᵉ journée des éliminatoires du Mondial 2026 du groupe F. Les derniers joueurs convoqués par Thierry Mouyouma ont rejoint le groupe ce mardi matin, marquant le début officiel du rassemblement avant la confrontation face aux Scorpions de Gambie, prévue ce vendredi 10 octobre.

Tirant les leçons du passé, la Fédération gabonaise de football a anticipé l’arrivée de la sélection. Une équipe de quatre précurseurs, composée de l’intendant général, de deux cuisiniers et du responsable du matériel, avait déjà posé ses valises à Nairobi dès vendredi dernier afin de préparer l’arrivée du reste de la délégation.

Les Panthères en quête d’un nouveau succès

Ce lundi, la délégation principale a quitté Paris par vol spécial depuis l’aéroport du Bourget, tandis que le staff technique local a embarqué de Libreville dans la matinée pour rejoindre le groupe. L’objectif est clair : remporter les trois points et maintenir la pression sur la Côte d’Ivoire, leader du groupe F avec une unité d’avance.

L’arrivée de joueurs ce mardi

Les Panthères occupent la deuxième place du groupe et comptent sur ce déplacement pour consolider leurs ambitions mondiales. « Nous savons ce qui nous attend, mais nous avons confiance en notre collectif » , a déclaré un membre du staff technique à l’arrivée.

Une équipe soudée et motivée

Selon des sources proches de la sélection, l’ambiance au sein du groupe est à la concentration et à la solidarité. Le sélectionneur Thierry Mouyouma dispose désormais de l’ensemble de ses cadres, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina, Denis Bouanga et Guélor Kanga. Les séances d’entraînement débutent dès ce mardi après-midi sur les installations du Kasarani Stadium, sous haute intensité.

Les frères Lemina au complet

Les Scorpions de Gambie, déjà éliminés de la course à la qualification, abordent ce match sans pression mais avec l’envie de finir sur une bonne note. Le Gabon se méfie donc d’un adversaire dangereux. « Il n’y a plus de petites équipes en Afrique. Même éliminée, la Gambie jouera pour l’honneur et nous devons rester vigilants », a averti un membre du staff.

Une mission claire : viser la qualification directe

Avant d’affronter le Burundi à Franceville le 14 octobre, le Gabon veut s’offrir une victoire précieuse à Nairobi. L’équipe nationale n’a jamais perdu à l’extérieur depuis le début de ces éliminatoires, un atout psychologique que le groupe espère préserver.

Pour rappel, seule la première place du groupe offre un ticket direct pour la Coupe du monde 2026. Les Panthères savent donc qu’une victoire au Kenya serait un pas décisif vers un rêve mondial encore accessible.