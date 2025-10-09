CNAMGS : La DG Nadia Christelle Koye finalement écartée, perd son bras de fer contre le PCA

Le feuilleton qui secouait la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) depuis ce lundi vient de connaître son dénouement. À l’issue d’un conseil d’administration extraordinaire tenu ce mercredi 8 octobre au siège de l’institution, les administrateurs ont confirmé la suspension de la directrice générale, Nadia Christelle Koye, et désigné son adjoint, Pierre Moussavou, comme directeur général par intérim. Une décision qui met un terme brutal à un bras de fer houleux avec le président du conseil d’administration (PCA), Alain-Claude Kouakoua.

La réunion, présidée par le PCA, visait à trancher un différend interne devenu public après la suspension « à titre conservatoire » de la directrice générale, décidée en début de semaine par Alain-Claude Kouakoua. Celui-ci invoquait alors « des faits graves et répétés » de nature à perturber le fonctionnement normal de la CNAMGS. Le conseil d’administration a entériné cette mesure, actant de fait la perte de confiance envers la DG, qui se retrouve officiellement écartée de la direction.

Une contestation vite balayée

Pour Nadia Christelle Koye, la sanction est sévère. L’ancienne patronne de la CNAMGS avait vigoureusement contesté sa suspension, la qualifiant d’« unilatérale et abusive ». Elle affirmait qu’une telle décision relevait exclusivement du conseil d’administration, non du PCA. Une argumentation désormais balayée par le vote des administrateurs, qui ont validé la procédure de son limogeage, confirmant ainsi la légitimité de l’action entreprise par Alain-Claude Kouakoua.

Le nouveau directeur général par intérim, Pierre Moussavou, a pour mission prioritaire de ramener la stabilité au sein d’une institution fragilisée. L’homme, réputé discret, n’a pas souhaité commenter sa nomination à chaud, indiquant simplement que « la primeur de l’information revient aux autorités compétentes ». Selon plusieurs sources internes, il devrait s’atteler à rétablir la confiance et à fluidifier les relations entre la direction et le conseil d’administration.

Une crise symptomatique des tensions internes

Ce limogeage intervient dans un contexte déjà tendu pour la CNAMGS, marquée par la récente suspension de la nouvelle liste des médicaments remboursables. Cette succession de crises internes révèle une gouvernance en perte de cohésion et met en lumière les luttes d’influence au sommet d’une institution stratégique pour la politique sociale du gouvernement.

Pour de nombreux observateurs, la chute de Nadia Christelle Koye illustre les limites d’un management jugé solitaire et conflictuel. En perdant son bras de fer contre le PCA, elle quitte la scène sur un constat d’échec, laissant derrière elle une caisse fragilisée, en quête d’un nouvel équilibre et d’une relance crédible de sa mission sociale.