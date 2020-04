Covid-19 : l’aide de 967 millions aux Gabonais bloqués à l’étranger attend toujours !

Validée en conseil des ministres le 9 avril puis annoncé le lendemain par le Premier ministre, l’aide promise aux Gabonais bloqués à l’étranger, victimes collatérales de la suspension des bourses et autres moyens de subsistance de l’Etat, attend toujours sa matérialisation. Plus de 12 jours après l’annonce de 967 millions destinés à ces 522 Gabonais recensés, le dossier serait toujours sur la table du ministère de l’Economie et des finances. C’est en tout cas, ce que soutient le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué parvenu ce mercredi à la rédaction d’Info241.

Lire aussi >>> Coronavirus : le Gabon dément avoir voulu rapatrier ses ressortissants du Togo Alors la colère gronde au Gabon auprès des populations qui attendent toujours l’aide alimentaire promise par le gouvernement gabonais, celles bloquées de l’étranger n’en sont pas mieux nanties. Bloqués à l’étranger en raison de l’épidémie de coronavirus et ses nombreuses conséquences ou tout simplement parce que envoyé par l’Etat, nos compatriotes avaient cru à une bouffée d’oxygène venant des autorités notamment par l’annonce d’une enveloppe de 967 millions le 10 avril pour leur venir en aide. Depuis, c’est le silence total ! Depuis cette belle annonce gouvernementale plus rien à l’horizon. Nos compatriotes continuent d’attendre la matérialisation de cette promesse qui semble être victime des lourdeurs administratives du ministère des Finances. C’est ce qu’indique un communiqué du ministère des Affaires qui s’est voulu rassurant. « Le dossier a été transmis au ministère de l’Économie et des Finances et se trouve en traitement dans les services du Budget et du Trésor », se sont dédouanés les services du ministre Alain-Claude Billie By Nze. « La mise à disposition de ce soutien financier se fera directement auprès des missions diplomatiques et postes consulaires par le biais des paieries pour les juridictions qui en disposent, ou directement auprès des chefs de Missions diplomatiques et Postes consulaires de la République gabonaise pour les juridictions ne disposant pas de paieries », renchérit le communiqué officiel. Pendant ce temps donc, il faudra à nos compatriotes devoir prendre encore le mal en patience pour voir cette manne entre leurs mains. Car poursuit le communiqué, « le ministère des Affaires étrangères, avec le concours des autres ministères concernés, s’emploie à accélérer le processus de mise à disposition de la ressource dans le respect des procédures budgétaires, même allégées ». Ledit ministère promet de communiquer dès que possible « sur les dates et modalités de perception de ce soutien par nos compatriotes à l’étranger ». Voilà qui est dit !