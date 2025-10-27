Contentieux législatives : La Cour constitutionnelle gabonaise va plonger dans le dur dès ce lundi

La Cour constitutionnelle du Gabon entame ce lundi 27 octobre une semaine décisive consacrée à l’examen du contentieux électoral lié aux législatives des 27 septembre et 11 octobre derniers. Sous la présidence de Dieudonné Aba’a Owono, la haute juridiction s’apprête à éplucher une soixantaine de recours déposés par des candidats et formations politiques contestant les résultats proclamés par le ministère de l’Intérieur.

Ces élections ont consacré la large victoire du parti présidentiel, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), qui a raflé plus de 70 % des sièges, soit 103 sur les 145 en lice, selon les résultats provisoires publiés par le ministère de l’Intérieur. L’ancien parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais (PDG), arrive loin derrière avec seulement 16 sièges, tandis que les autres partis et indépendants se partagent les postes restants.

Pour rappel durant dix jours, du 13 au 22 octobre, le greffe de la Cour constitutionnelle a tenu une permanence pour recevoir les plaintes des candidats, partis politiques et citoyens contestant les résultats provisoires. Selon Me Jean Laurent Tsinga, greffier en chef de la Cour, « un peu plus d’une dizaine de nouveaux recours ont été enregistrés, en plus des 45 introduits à la suite du premier tour ». Ce qui porte à plus de soixante recours le nombre total de dossiers désormais soumis à l’examen des juges constitutionnels.

Lors des audiences, chaque partie — demandeur, défendeur ou représentant légal — disposera de cinq minutes pour présenter ses arguments, avant que le commissaire à la loi ne formule ses réquisitions. À l’issue des débats, les affaires seront mises en délibéré pour décision. Ce processus rigoureux et transparent vise à garantir l’équité et la crédibilité du scrutin dans un contexte politique marqué par des enjeux de recomposition nationale.