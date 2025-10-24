Diplomatie : Alfred Nguia Banda, ancien exilé politique, nommé ambassadeur du Gabon en France

Réuni ce jeudi 23 octobre au palais du Bord de Mer, le Conseil des ministres présidé par Brice Clotaire Oligui Nguema a entériné la nomination d’Alfred Nguia Banda au poste d’ambassadeur du Gabon et haut représentant près la République française, ainsi que représentant permanent auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il remplace Marie-Édith Tassyla Ye-Doumbeneny, appelée à d’autres fonctions diplomatiques après deux années passées à la tête de la mission gabonaise à Paris. Cette nomination marque le retour officiel sur la scène diplomatique d’un acteur politique longtemps en exil, aujourd’hui promu au rang de visage du nouveau Gabon en Europe.

Né le 14 juillet 1957 à Omoye, dans la province du Haut-Ogooué, Alfred Nguia Banda est docteur en droit et titulaire d’un DEA en histoire des idées politiques obtenu à l’Université de Montpellier I, en France. Ancien directeur général du Conseil gabonais des chargeurs et secrétaire général du Fonds national pour l’habitat, il a bâti une carrière solide dans la haute administration avant de rompre avec le régime d’Ali Bongo Ondimba. Démissionnaire du Parti démocratique gabonais (PDG) au début des années 2010, il fonde ensuite le Rassemblement républicain et socialiste (RRS), formation d’opposition prônant la justice sociale, la démocratie et la bonne gouvernance.

De la rupture politique à l’exil parisien

C’est à la suite de menaces et d’une tentative d’assassinat présumée qu’il quitte le Gabon en 2016 , quelques mois après l’élection présidentielle contestée du 27 août de la même année. Installé à Paris, Alfred Nguia Banda rejoint la Coalition pour la Nouvelle République (CNR) de Jean Ping, où il devient l’un des porte-voix de la diaspora gabonaise résistante. Très actif au sein des milieux politiques et associatifs, il organise plusieurs mobilisations pour dénoncer la répression au Gabon et appeler au rétablissement de l’État de droit. Son exil en France sera marqué par une douloureuse épreuve : la mort de son épouse, Huguette Nguia Banda, née Lemami, le 21 janvier 2024 à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, événement qui mettra en lumière son impossibilité de rentrer au pays à l’époque.

Le promu déjeunant ici avec la diaspora gabonaise en France

Durant ces années d’exil, il s’impose comme une figure morale respectée de la diaspora gabonaise en Europe. Entre conférences, tribunes et interventions médiatiques, il plaide pour une alternance pacifique et la moralisation de la vie publique. « Je me suis exilé, mais je n’ai jamais cessé d’aimer mon pays », confiait-il lors d’une interview en 2023 à Paris. Son profil d’intellectuel engagé, marqué par une profonde foi républicaine, attire l’attention de plusieurs cercles politiques et diplomatiques gabonais.

Un retour sous le signe de la réconciliation nationale

Après neuf années d’exil , Alfred Nguia Banda rentre au Gabon en mars 2025, peu avant l’élection présidentielle du 12 avril 2025 , remportée par Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce retour, qualifié de « symbolique » par la presse nationale, consacre la réconciliation entre un opposant farouche du régime déchu et le nouveau pouvoir, porteur d’une ambition de refondation morale et politique. L’ancien exilé s’affiche alors publiquement aux côtés du président élu, qu’il décrit comme « l’homme du redressement national et de la restauration de la dignité gabonaise » .

Dès lors, Nguia Banda s’impose comme un soutien actif du chef de l’État. Il participe à plusieurs réflexions sur la modernisation de la diplomatie gabonaise et la réorientation de la politique étrangère. Son engagement lui vaut d’être perçu comme une personnalité de confiance, capable de porter un discours équilibré entre souveraineté nationale et ouverture internationale.

Une nomination hautement symbolique

En le nommant ambassadeur du Gabon à Paris, le président Oligui Nguema confie à Alfred Nguia Banda la délicate mission de réorienter la diplomatie gabonaise auprès de la France, partenaire historique du pays. Dans le communiqué final du Conseil, il est précisé que cette nomination « s’inscrit dans la volonté de renforcer la représentation du Gabon auprès de ses partenaires stratégiques, en y associant des personnalités d’expérience, intègres et patriotes » . Elle symbolise la reconnaissance d’un parcours atypique, celui d’un ancien opposant devenu diplomate au service de la nation.

La succession de Marie-Édith Tassyla Ye-Doumbeneny , nommée à d’autres fonctions, marque également la fin d’un cycle et l’ouverture d’une nouvelle phase dans les relations franco-gabonaises. Le nouveau haut représentant devra œuvrer à restaurer la confiance, redéfinir les axes de coopération et renforcer la présence du Gabon au sein de la Francophonie. À Paris, il devra être la voix d’un Gabon nouveau, celui d’un État réconcilié, ambitieux et tourné vers la modernité diplomatique.