Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
dimanche 26 octobre 2025
  • 802
    26°C

    • En ce moment :
    Digitalisation

    Santé connectée : Le Gabon adopte l’identifiant unique et le dossier médical numérique

    Publié le 25 octobre 2025 à 07h43min MàJ : 25 octobre 2025 à 19h11min - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Santé
    Santé connectée : Le Gabon adopte l’identifiant unique et le dossier médical numérique
    Santé connectée : Le Gabon adopte l’identifiant unique et le dossier médical numérique © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:http://info241.com/sante-connectee-le-gabon-adopte-l-identifiant-unique-et-le,11069
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/11069

    Plus de sujets

    Port-Gentil : Le Centre hospitalier de N’tchengué lance la 12e édition d’Octobre rose

    Grève illimitée au Samu social gabonais pour dénoncer des conditions de travail « indignes »

    Gabon : Le gouvernement suspend la nouvelle liste des médicaments remboursés de la CNAMGS

    Port-Gentil : Résurrection annoncée de l’hôpital Paul Igamba après plus de 10 ans aux oubliettes

    Owendo : La campagne « Vacances sans sida » révèle 13 cas positifs sur plus de 1 000 dépistages

    Réuni ce jeudi au palais présidentiel de Libreville en conseil des ministres, le gouvernement gabonais a adopté deux textes majeurs visant à moderniser le système national de santé. Sous la houlette du ministre de la Santé, ces projets de loi s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n°004/2022 du 27 avril 2022, relative à la gouvernance et à la transformation numérique du secteur sanitaire.

    Moov Africa
    Publicité
    Remed Health | Medical & Health Tourism Services

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Un identifiant unique pour chaque patient et professionnel de santé

    Le premier projet de loi adopté institue un identifiant unique du patient et du professionnel de santé en République gabonaise. Ce dispositif a pour objectif de renforcer l’efficacité, la sécurité et la transparence de l’offre de soins, en garantissant la traçabilité et la fiabilité des informations médicales. Grâce à cet identifiant, chaque patient disposera d’un dossier médical unique et sécurisé, consultable par les structures habilitées, favorisant ainsi une meilleure coordination entre hôpitaux, cliniques et centres de santé.

    Selon le communiqué du Conseil, cette innovation permettra de réduire les erreurs et doublons dans les dossiers médicaux, d’améliorer la qualité des soins, et de renforcer la confiance des patients dans les établissements publics et privés. Elle vise aussi à optimiser la gestion des données de santé en temps réel, en assurant une gouvernance médicale plus rigoureuse. « Ce projet s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de moderniser le système de santé et de promouvoir une gestion numérique intégrée des données médicales », indique le texte officiel.

    Vers un système de santé interconnecté et performant

    Le second texte approuvé par le Conseil fixe le cadre d’interopérabilité du Système d’Information de Santé (SIS). Il définit les normes et mécanismes nécessaires à la communication et à l’échange sécurisés des données de santé entre les différents sous-systèmes du réseau sanitaire. Concrètement, cette réforme vise à connecter les établissements de santé publics et privés à une même architecture numérique, garantissant la continuité des soins et l’accès fluide aux informations médicales.

    L’adoption de ce projet de loi permettra de renforcer la coordination des soins, de promouvoir l’innovation numérique dans le domaine médical et d’améliorer la qualité et la sécurité des services rendus aux patients. En facilitant le partage des données et en favorisant la compatibilité des outils informatiques, ce texte ambitionne de poser les bases d’un écosystème de santé moderne, intégré et transparent.

    Ces deux projets constituent une étape stratégique dans la digitalisation du système de santé gabonais, amorcée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. En dotant le pays d’outils numériques unifiés et interopérables, le gouvernement entend faire du Gabon un modèle régional en matière de santé connectée, garantissant à la population des soins plus sûrs, plus efficaces et plus accessibles.

    @info241.com
    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article