Irrégularités : Ntoum et Moabi aux urnes le 2 novembre pour le 2e tour de législatives partielles

Réuni le 23 octobre, le Conseil des ministres a adopté un décret convoquant le collège électoral pour le dimanche 2 novembre 2025, dans le cadre du second tour des élections législatives dans deux circonscriptions où le scrutin du 27 septembre avait été partiellement annulé pour irrégularités. Sont concernées la 1er siège de la commune de Ntoum (Estuaire) et la commune de Moabi (Nyanga), deux circonscriptions où les opérations électorales avaient été interrompues avant la proclamation des résultats définitifs.

Il s’agira d’un scrutin inédit, puisque c’est la première fois dans l’histoire électorale récente du Gabon qu’un vote se tiendra un dimanche. Jusqu’à présent, les élections – qu’elles soient présidentielles, législatives ou locales – avaient toujours lieu un samedi. Selon le communiqué du gouvernement, ce choix vise à faciliter la participation des électeurs et à témoigner de la souplesse institutionnelle d’un processus désormais plus inclusif et conforme aux standards démocratiques.

Ntoum et Moabi : deux duels décisifs

À Ntoum, dans le département du Komo-Mondah, le duel opposera Camélia Ntoutoume-Leclercq, ministre d’État à l’Éducation nationale et candidate du Parti démocratique gabonais (PDG), à Elfox Loyola Mbina, représentant de l’Union pour la République (UPR). Lors du premier tour, annulé pour irrégularités, la candidate du PDG avait obtenu 47,26 % des suffrages, contre 17,09 % pour son adversaire. Le scrutin revêt un enjeu symbolique pour le parti majoritaire, qui cherche à reconquérir cette circonscription stratégique du Grand Libreville.

Législatives partielles prévues le dimanche 2 novembre 2025 :

Circonscription Département / Province Candidats en lice Parti politique / Statut Résultats du 1er tour Ntoum (1er siège) Komo-Mondah / Estuaire Camélia Ntoutoume-Leclercq vs Elfox Loyola Mbina PDG / UPR 47,26 % (PDG) – 17,09 % (UPR) Moabi (Commune) Douigny / Nyanga Élie Wilfried Boulingui vs Carl Mihindou Mi-Nzamba Indépendant / UDB 48,90 % (Indép.) – 38,70 % (UDB)

À Moabi, dans le sud du pays, la compétition reste également ouverte. L’indépendant Élie Wilfried Boulingui avait dominé le premier tour avec 48,90 % des voix, face à Carl Mihindou Mi-Nzamba, de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), crédité de 38,70 %. Le vote du 27 septembre avait été suspendu en raison d’irrégularités dans plusieurs bureaux, contraignant la Commission électorale nationale et des consultations électorales (CNOCE) à programmer un nouveau tour.

Un scrutin sous haute surveillance

Selon le gouvernement, cette reprise partielle des élections traduit la volonté de garantir un processus « légal, transparent et conforme aux exigences de la démocratie et de l’État de droit ». La campagne électorale s’est ouverte ce jeudi 23 octobre à minuit et s’achèvera le 1er novembre à la même heure, soit 24 heures avant le vote. Les autorités entendent faire de ce scrutin une épreuve de crédibilité pour la VIe République, encore en phase d’enracinement institutionnel.

Par ailleurs, deux autres sièges en retard restent suspendus à la décision de la Cour constitutionnelle, qui doit se prononcer sur la reprise éventuelle des scrutins dans les circonscriptions 1er siège du département de Lékoni-Lékori (Haut-Ogooué), du 2e siège du département du Ntem (Woleu-Ntem). Une fois ces scrutins achevés, l’Assemblée nationale pourra être pleinement constituée, marquant la fin du cycle électoral législatif 2025 et l’entrée en fonction définitive du Parlement de la Ve République.