Yemen : Un navire pétrolier gabonais attaqué par un drone au large de la mer Rouge

Un incident maritime de grande envergure s’est produit samedi en mer Rouge, impliquant le pétrolier gabonais MV Saibaba, battant pavillon indien, qui a été pris pour cible par un drone d’attaque tiré par les rebelles Houthis depuis le Yémen. L’Agence France Presse (AFP) rapporte que l’annonce de cette attaque a été faite par le Commandement central américain (Centcom), soulignant toutefois qu’aucun membre de l’équipage n’a été blessé.

La situation a pris une tournure critique lorsque l’équipage du MV Saibaba a lancé un appel de détresse après avoir été touché par le drone d’attaque. Les circonstances exactes de l’incident restent à être clarifiées, mais cet événement soulève des préoccupations quant à la sécurité des voies maritimes internationales.

Le Centcom a également rapporté qu’un autre pétrolier, le MV Blaamanen, battant pavillon norvégien, a été la cible d’un drone houthi, bien que l’attaque ait manqué sa cible de peu. Ces incidents maritimes, provenant des rebelles yéménites, représentent la 14e et la 15e attaque de navires commerciaux depuis le 17 octobre dernier.

Pour l’instant, les autorités gabonaises n’ont pas encore réagi officiellement à cet incident. Cependant, il est probable que les événements récents susciteront des préoccupations quant à la sécurité maritime dans la région, en particulier pour les navires battant pavillon gabonais.

Les attaques de drones contre des navires commerciaux sont devenues une menace croissante dans les zones de conflit, et cette attaque en mer Rouge souligne la nécessité d’une vigilance accrue et de mesures de sécurité renforcées pour protéger les voies de navigation internationales.

Les conséquences géopolitiques de ces attaques restent également à évaluer, car elles peuvent avoir des répercussions sur les relations internationales entre les pays touchés et les acteurs régionaux. Le Yémen étant au cœur de conflits complexes, ces incidents maritimes peuvent ajouter une dimension nouvelle et préoccupante à la situation déjà tendue dans la région.

Il est à espérer que les autorités gabonaises et les acteurs internationaux prendront des mesures appropriées pour enquêter sur ces attaques, assurer la sécurité des voies maritimes et prévenir de futures agressions similaires. La stabilité et la sécurité des routes commerciales internationales sont cruciales pour le commerce mondial et exigent une réponse coordonnée de la part de la communauté internationale.