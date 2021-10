Etats-Unis : Les fondateurs du vaccin Moderna dans le classement des 400 milliardaires

Les fondateurs de Moderna, qui produit les vaccins contre la Covid-19, font leur entrée dans le classement Forbes. Ils figurent dans la liste des 400 hommes et femmes d’affaires les plus riches des États-Unis publiée par le magazine Forbes. Noubar Afeyan, l’un des membres fondateurs de la structure de biotechnologie, Robert Langer, membre du conseil d’administration, et Timothy Springer, l’un de ses investisseurs, font partie des 44 milliardaires qui font leur première apparition sur la liste Forbes pour la première fois.

Pendant que de nombreuses entreprises à travers le monde ont dû fermer en raison de la crise sanitaire, les propriétaires de la firme pharmaceutique américaine ont fait leur entrée dans le cercle des 400 personnes les plus riches des États-Unis grâce notamment au vaccin développé contre la Covid-19. Le cofondateur et président de Moderna, Noubar Afeyan, est né dans une famille arménienne à Beyrouth et a immigré aux États-Unis pendant la guerre civile libanaise. Sa fortune est évaluée à environ cinq milliards de dollars.

Les 400 milliardaires, principalement des investisseurs dans les secteurs de la finance, de la technologie et de la santé, sont 40% plus riches que les ultra-riches l’année dernière.