Union républicaine frappe à la porte de la majorité d’Ali Bongo à la primature gabonaise

La Première ministre gabonaise, Rose Christiane Ossouka Raponda, a-t-elle transformé la Primature gabonaise en succursale du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir depuis 1968) et de sa Majorité républicaine et sociale pour l’émergence (MRSE) ? L’audience accordée ce mercredi au responsable de l’Union républicaine (UR) en dit malheureusement long sur ce mélange de genres entretenu devant les objectifs des cameras par le pouvoir gabonais. Surtout que cette audience très partisane, enregistrait la présence militante du ministre de l’Intérieur Lambert Noel Matha.

Ce mercredi, en sa qualité de Première ministre du Gabon et dans les locaux du 2-Décembre abritant les services de la primature, Rose Christiane Ossouka Raponda a poursuivi sa série de rencontre avec les acteurs politiques apparentés majorité avec le président de l’Union républicaine (UR) Lezin Gualbert Koumba par ailleurs président du Parti du renouveau national (PRN). Objectif pour les services du Premier ministre, faire entrer ce parti dans la grande famille de la majorité politique d’Ali Bongo. Rien que ça !

Une autre vue de cette audience « républicaine » très militante

« Je me suis entretenue ce 27 juillet avec Lézin Gualbert Koumba, le président du Parti du renouveau national (PRN). Nous avons échangé sur plusieurs sujets d’intérêt commun. Conformément à l’appel du Président Ali Bongo Ondimba, les Gabonais, de toutes les tendances politiques doivent se retrouver pour bâtir leur pays », a indiqué Rose Christiane Ossouka Raponda pour insister sur l’importance de cette audience en mission politique pour Ali Bongo avec le ministre de l’Intérieur.

En effet, Lezin-Gualbert Koumba est venu clamer à la Première ministre gabonaise son envie de rallier avec armes et bagages les rangs de la MRSE et soutenir sans réserve la politique du distingué camarade président Ali Bongo et son œuvre politique à la tête du Gabon depuis 13 ans. Se réclamant d’une opposition dite modérée, l’UR promet désormais monts et merveilles pour accompagner Ali Bongo à la victoire lors de la présidentielle gabonaise de 2023.

Selon son président, l’UR est une coalition de plusieurs formations politiques que sont la Parti du renouveau national, l’Union gabonaise démocratique, le Forum de l’unité républicaine, le Cercle du peuple uni, l’Union de forces démocratiques etc. Des forces dont a besoin Ali Bongo, sa première ministre et la MRSE pour les prochaines joutes électorales à haut risque à venir. Ceci dans la confusion des rôles et des institutions censées être républicaines et non militantes.