Un test Covid-19 désormais imposé pour accéder aux locaux de Gabon 1ère et Radio Gabon

C’est la décision prise ce samedi par la direction du groupe de médias publics Gabon Télévision réunissant notamment Gabon 1ère et Radio Gabon. Dès ce lundi, journalistes et riverains devront montrer pate blanche et se munir d’un test négatif à la Covid-19 pour accéder aux locaux de la Maison Georges Rawiri, siège du groupe public.

La désinfection hier du plateau du JT télévisé

Une décision consécutive à la vaste opération de dépistage massif des agents du groupe public et à la désinfection des locaux après notamment la découverte de plusieurs cas positifs. Cette obligation de test étendue aux usagers pourrait bien faire grincer des dents tant elle semble de plus en plus devenir une règle imposée dans les administrations publiques du pays.

Samedi, la chaine d’Etat a procédé à la désinfection de ses locaux et promis l’extension de cette opération à ses antennes locales de l’intérieur du pays.