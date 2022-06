Un oncle incestueux écope de 10 ans de prison pour avoir violé et enceinté sa nièce de 11 ans

L’inceste doublé de pédophilie sur des gamines de moins de 15 ans sont des véritables fléaux de société au Gabon. Un oncle incestueux d’une trentaine d’années pourtant fervent chrétien, a été condamné ce mardi par la cour criminelle de Port-Gentil pour avoir violé et enceinté sa nièce de 11 ans dont il assurait la garde depuis le décès de son frère jumeau quatre ans auparavant. Il a écopé de 10 ans de prison et d’aucune circonstances atténuantes.

Les faits remontent à avril 2020 au quartier Vérité divine de Port-Gentil. En rentrant chez lui après une journée de travail épuisante, Éric Moukagni sirota deux bières. Aux alentours de 20h, il prit son repas et alla dans sa chambre à coucher. Il se mit à suivre des films à caractère pornographique, un acte contraire à sa foi chrétien brahmaniste. C’est alors qu’une heure après, afin de vérifier si sa jeune nièce dont il assurait la garde depuis ses 7 ans dormait, il se mit à zieuter discrètement si la victime âgée de 11 ans et 8 mois aux moments des faits, était bel et bien dans son lit.

Les viols et la grossesse de l’oncle-violeur

De là, il s’introduit comme un filou et procéda comme un gynécologue obstétricien ou une sage-femme, aux attouchements sexuels en mettant en même temps son index accompagné de son majeur dans l’entrejambe de la fillette de son défunt frère Serges Issaga, décédé après passé trois semaines aux soins intensifs pour s’être brûlé au 3e degré. Son diagnostic sexuel terminé, il pénétra malicieusement celle qui considérait pourtant comme sa fille.

Une vue de la cour hier à Port-Gentil

Rentré à peine dans la partie vaginale de la mineure, il jouit d’un trait sur l’arrière-train de sa nièce qui se tortilla de terribles douleurs au niveau du bas-ventre. Satisfait à mi-chemin, il alla s’allonger pour un moment. 30 minutes plus tard, il répliqua par les mêmes méthodes, sans préservatif, il laissa sa semence dans le vagin de sa nièce. Et comme tout ce que Dieu fait bien est bon, la gamine alla passer une journée chez la sœur en Christ du tonton-violeur. Après avoir été questionnée par la femme d’église sur son ventre qui avait pris du volume, elle brisa l’omerta.

C’est alors que la famille découvrit le pot aux roses. Le 4 août 2020 le certificat médical quant à lui, indiqua que la victime fût bel et bien enceinte car l’âge échographique versé au dossier estima l’évolution du fœtus à 18 semaines et un jour. En présentation céphalique, Dieu merci, elle mit au monde un mort-né de cette union incestueuse. Arrêté par les agents du commissariat central de Port-Gentil, il faisait des aveux : « J’ai commis des actes de pénétrations sexuelles sur la jeune, ma nièce ». Avant d’être déféré pour les chefs de viol sur mineur de moins de 15 ans et inceste.

La case tribunal

Des déclarations qu’il n’a pas hésité à réitérer devant le magistrat instructeur. Le mardi 14 juin 202 à la barre, il précisait avoir eu à deux reprises des rapports sexuels avec la précitée. Ainsi, le procureur a requis 10 ans de prison en outre d’une amende de 5 millions FCFA. Me Bérenger Nze commis pour la défense, a plaidé l’humanisme de la Cour, tout en sollicitant une seconde chance pour l’accusé.

Sur l’action pénale et selon les disponibilités des articles 401, 403 tiret 3 et 7, et sur l’action civile selon les disponibilités des articles 11 et 12 du Code pénal, Éric Moukagni a été reconnu coupable du crime susmentionné et du crime d’inceste. Cependant, il a été condamné à 10 ans de prison et à une amende de 200 000 FCFA. Il croupira à la prison centrale de Port-Gentil pour 9 ans pour ce double crime sexuel.