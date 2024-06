Un militaire gabonais meurt après avoir fait allégeance à la Russie puis s’être immolé avec son fils

On en sait désormais un peu plus sur l’affaire du militaire gabonais en service à la garde républicaine (GR) qui s’est immolé dans la nuit de lundi à mardi avec son fils de 2 ans. Ce Gabonais d’une trentaine d’années souffrait en effet de troubles psychiatriques et malgré des soins, il aurait fait une rechute. Celle-ci est passée par une vidéo d’allégeance à l’homme fort du Kremlin et sa tentative désespérée de se donner la mort. Il a succombé ce mercredi à ses blessures à l’hôpital militaire du PK9.

Un drame pour le moins insolite secoue depuis ce début de semaine la GR toujours dirigée par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Un de ses soldats, Janvier Prince Injonoka Nguema, a défrayé la chronique cette semaine par une vidéo de soutien au régime russe de Vladimir Poutine. Dans celle-ci, il se dit mal considéré par sa hiérarchie et voit en le président russe un « porteur de paix » dans le monde. Rongé par la maladie Après cette courte vidéo d’une minute 46 secondes qui a surpris plus d’un, on croyait l’incident clos. Ce sera sans compter sur la lourde maladie psychique dont souffrait visiblement ce soldat de l’unité d’élite de l’armée gabonaise. Selon sa mère, Janvier Prince souffrait de troubles psychologiques depuis la perte tragique de son fils aîné en 2023. Cette perte l’avait laissé extrêmement vulnérable. La vidéo d’allégeance publié dimanche sur sa page Facebook Des amis lui avaient alors conseillé de consulter un professionnel pour obtenir de l’aide. Cependant, après cette consultation, il aurait commencé à manifester des comportements incohérents. En septembre 2023, il a été conduit à Lambaréné pour recevoir des soins, puis transféré à Libreville. La hiérarchie militaire a pris en charge son suivi à l’hôpital d’instructions des armées Omar-Bongo-Ondimba du PK9, où il semblait se rétablir progressivement. Une rechute fatale On apprendra ce lundi 3 juin que sa petite amie a contacté la mère de Janvier Prince pour lui signaler une rechute. Dans la nuit de lundi à mardi, à 2 heures du matin, il a mis le feu à des effets personnels à l’extérieur de sa maison située au quartier Nzeng-Ayong Fin Goudron, avant de s’immoler avec son fils de 2 ans. Heureusement, l’enfant a été sauvé grâce à l’intervention rapide d’un voisin. Le mécanicien de la GR de son vivant Malgré ses brûlures au troisième degré, Janvier Prince a réussi à se rendre au commissariat de Nzeng-Ayong. C’est sur le chemin qu’il a été agressé par des passants qui l’accusaient injustement d’avoir donné la mort à son fils. Grièvement blessé, il a été transporté à l’hôpital du PK9 par les sapeurs-pompiers, mais malheureusement, il n’a pas survécu à ses blessures. La mère de Janvier Prince déplore la réaction de la population qui, au lieu de lui porter secours, a préféré filmer la scène, diffusant ainsi la tragédie sur les réseaux sociaux.