Un gendarme de la HAC nommé porte-parole de la Présidence gabonaise

Le conseil des ministres du 28 septembre présidé par le président de la transition Brice Oligui Nguema a été l’occasion de désigner son nouveau porte-parole : Max Olivier Obame Ndong. Ainsi, l’ancien conseiller-membre de la Haute autorité de la communication (HAC, gendarme des médias au Gabon) a été porté au porte-parolat de la présidence de transition.

Le nouveau promu est un journaliste chevronné qui a fait ses classes à Radio Gabon puis aux journaux télévisés de Gabon 1ère. Il remplace à ce poste Telesphore Obame Ngomo nommé pourtant au lendemain du coup d’Etat militaire sans réellement exercer la fonction. Celui-ci été fait patron du département Communication de la Présidence gabonaise.

La mission de l’ex gendarme des médias dont la remplaçante à la HAC, Félicienne

Nyangono Ndong, a également été nommé hier, s’annonce plus que rude. Et pour cause, ce fauteuil pourtant prisé semble maudit. La plupart de ses ex occupants ayant tous eu récemment des démêlés avec la justice d’Ike Ngouoni à son ancien titulaire Jessye Ella Ekogha. Tous sont actuellement écroués à la prison centrale de Libreville.