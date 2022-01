Tunisie : 6 morts après le naufrage d’un bateau de migrants au large des côtes du pays

Six migrants se sont noyés et 34 ont été secourus, jeudi, après que leur embarcation a coulé au large des côtes tunisiennes, indiquent plusieurs médias. Les opérations de recherche et de sauvetage ont commencé après le naufrage d’un bateau au large de Zarzis, près de la frontière libyenne, selon l’agence de presse officielle tunisienne, citant une déclaration du porte-parole du ministère de la Défense.

Le ministère a déclaré que les opérations de sauvetage ont été menées par les forces navales et que les migrants irréguliers étaient des ressortissants de différents pays africains. Les autorités tunisiennes interviennent presque quotidiennement pour stopper les tentatives de migration illégale et interpellent des centaines de migrants irréguliers.

Les pays du Maghreb tels que la Tunisie, l’Algérie, la Libye, la Mauritanie et le Maroc sont depuis des années le théâtre de tentatives de migration, principalement de personnes originaires d’Afrique subsaharienne, visant à atteindre l’Europe dans l’espoir d’une vie meilleure. Si certains migrants parviennent à atteindre leur destination, d’autres trouvent souvent la mort au cours de la traversée.