Tunisie : 178 migrants de 8 nationalités secourus en mer par la marine tunisienne

La marine tunisienne a secouru 178 migrants de différentes nationalités qui tentaient de traverser la Méditerranée pour rallier l’Europe depuis la Libye, a annoncé dimanche le ministère de la Défense. Dans un communiqué, le ministère tunisien a ajouté avoir récupéré les corps de deux autres migrants lors de trois opérations de sauvetage au large de la côte sud du pays.

Les migrants, partis du port libyen de Zouara dans la nuit de vendredi à samedi, sont de nationalité égyptienne, tunisienne, ivoirienne, syrienne, bangladaise, nigériane, malienne et éthiopienne. Jeudi, la Garde maritime tunisienne avait déjà secouru 267 migrants, pour la plupart originaires du Bangladesh, qui partaient aussi pour l’Europe à partir de la Libye, selon l’Organisation internationale des migrations (OIM).

Depuis janvier, plus de 1000 candidats à l’exil partis de Libye par la mer ont fini leur course en Tunisie, un chiffre en très nette augmentation, selon l’OIM. Les départs depuis ce pays ont nettement augmenté ces deux dernières années tout comme le nombre de migrants en déroute accueillis en Tunisie. L’ONU a décompté au moins 760 morts en Méditerranée entre le 1er janvier et le 31 mai 2021 et 1 400 en 2020.