Togo : fermeture des bars, lieux de cultes pour limiter la propagation du Covid-19

Les autorités togolaises ont annoncé vendredi de nouvelles mesures pour renforcer la riposte anti Covid-19 après la flambée de cas enregistrée durant la dernière période. « La situation épidémiologique est alarmante et ne cesse de se dégrader ceci en raison de la présence majoritaire du variant delta dans notre pays » , indique le gouvernement dans un communiqué publié au terme d’un conseil ministériel tenu jeudi.

Le communiqué énumère une série de mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie et qui entrent en vigueur à compter de vendredi. Il s’agit notamment de l’interdiction de toutes les manifestations culturelles, sportives et politiques pour une durée d’un mois ainsi que des célébrations de mariages civils, religieux et traditionnels et des funérailles sauf autorisation des préfets.

Le gouvernement a également décidé la fermeture durant la même période de tous les lieux de cultes, des grands bars, discothèques et boites de nuits. « Les administrations sont invitées à privilégier les réunions virtuelles, le cas échéant, assujettir l’accès à la présentation d’une preuve de vaccination », précise le communiqué.

Une preuve de vaccination est désormais obligatoire pour accéder aux bâtiments administratifs, d’après le même communiqué. Tout en invitant la population à « aller massivement se faire vacciner, à respecter les mesures barrières et à rester vigilante ». Au 9 septembre 2021, le Togo a enregistré 23 264 cas de Covid-19 dont 203 décès.