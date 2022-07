Togo : 7 enfants tués et 2 blessés dans une attaque terroriste en pleine tabaski

Plusieurs enfants ont connu la mort samedi soir dans une attaque terroriste dans le nord du Togo ont rapporté dimanche des médias locaux. 7 enfants sont morts et deux autres sont grièvement blessés à la suite de l’explosion d’une mine artisanale. Ces enfants « sont tombés sur cette mine alors qu’ils rentraient d’une réjouissance organisée à l’occasion de la fête de la Tabaski », indique un témoin.

Le drame s’est produite dans le village de Margba dans la commune de Tatigou. Localité située dans la préfecture de Kpendjal près de la frontière avec le Burkina Faso, à quelques 580 km de la capitale Lomé. "Nous avons été réveillés par une forte explosion dans la nuit. On n’avait jamais entendu ce genre de détonation. Nous avons eu si peur. Mais lorsque nous nous sommes dirigés vers les lieux, nous avons retrouvé les corps sans vies de nos enfants par terre. Cela a été difficile de les identifier immédiatement", a témoigné un des parents des enfants morts dans cette explosion sur radio Motaog, une autre radio locale de la région citée par plusieurs autres médias.

Le nord du Togo est touché depuis fin 2021 par des attaques terroristes. L’attaque meurtrière la plus récente remonte au mois de mai 2022. Un poste avancé du dispositif de l’opération Kondjouaré, situé dans la localité de Kpinkankandi, a fait l’objet d’une violente attaque terroriste menée par un groupe d’individus lourdement armé non encore identifiés. 8 soldats ont été tués et 13 autres grièvement blessés dans cette attaque.