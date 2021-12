Etats-Unis : Tesla rappelle près d’un demi-million de voitures pour défauts de fabrication

La compagnie américaine Tesla, spécialisée dans la production de voitures électriques, entend retirer plus de 475 000 de ses voitures du marché, en raison de défauts de sécurité. La National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis a déclaré, ce jeudi, dans un communiqué, que Tesla allait rappeler plus de 475 000 de ses véhicules.

Et d’ajouter que la société avait rappelé 356 309 voitures du modèle 3, qu’elle avait produites entre 2017 et 2020, afin de résoudre les problèmes liés à la caméra de recul. La même source a fait savoir que Tesla rappellera 119 009 autres voitures du modèle S, produites entre 2014 et 2021, en raison des défauts dans le capot du coffre avant.

Sur les modèles S, le problème est particulièrement inquiétant car le coffre avant ne ferme pas correctement, et pourrait bloquer la vue du conducteur sur la route, s’il venait à s’ouvrir pendant la conduite.