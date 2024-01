Somaliland : L’Union africaine appelle Addis-Abeba et Mogadiscio à une désescalade

Le Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine a appelé l’Éthiopie et la Somalie à éviter des déclarations et des actions qui puissent détériorer leurs relations de bon voisinage, d’amitié et de solidarité. Cela ressort de son communiqué diffusé mercredi. L’organe a réaffirmé son plein soutien à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et à l’indépendance des pays membres de l’Union africaine, tout en exhortant d’autres États à s’abstenir de s’ingérer dans les affaires intérieures d’Addis-Abeba et Mogadiscio.

Pour rappel, les autorités somaliennes contestent le mémorandum précédemment conclu entre les gouvernements éthiopien et somalilandais sur l’accès à la mer, qu’elles considèrent comme une violation de la souveraineté du pays. Notamment, le document stipule que le Somaliland, situé au nord-ouest de la Somalie, cèdera 20 kilomètres d’espace maritime en échange de la reconnaissance de l’indépendance par l’Éthiopie.

Le 17 janvier, dans la matinée, un avion du transporteur éthiopien Ethiopian Airlines, qui effectuait un vol le 17 janvier entre Addis-Abeba et Hargeisa, la capitale du Somaliland, État non reconnu par la communauté internationale, a violé l’espace aérien de la Somalie. Malgré les avertissements de Mogadiscio, l’aéronef n’a quitté l’espace aérien somalien que sur instruction d’Addis-Abeba, contacté par l’autorité somalienne de l’aviation civile.