Tchad : Le président de la cour suprême agressé par des inconnus

Le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a condamné lundi l’agression perpétrée contre le président de la Cour suprême du pays Samir Adam Annour. Il a déclaré dans un post publié sur son compte Facebook que les « actes de vandalisme et de violence » avaient été commis par des « individus » dans les locaux de la Cour suprême tôt lundi.

« Cette atteinte lâche et grave de la plus haute institution judiciaire de notre pays est une atteinte à la République », a indiqué le président de transition. « Je condamne ces actes qui m’interpellent en ma qualité de garant des institutions de la République », a-t-il affirmé.

Le gouvernement doit prendre pleinement et entièrement ses responsabilités pour retrouver les coupables et leur appliquer la rigueur de la Loi, a-t-il ajouté. On ne sait pas si le président de la Cour suprême a été blessé lors de cette agression. Les médias locaux ont rapporté que les assaillants avaient saccagé les locaux de la Cour suprême.