Soudan du Sud : La transition encore prolongée, la présidentielle reportée à décembre 2026

L’élection présidentielle au Soudan du Sud, qui devait se tenir dans trois mois, a été reportée à décembre 2026. C’est ce qu’a annoncé vendredi l’administration du président du Soudan du Sud. « La période de transition au Soudan du Sud a été prolongée de deux ans, et les élections sont également reportées de décembre 2024 au 22 décembre 2026 », a déclaré l’administration dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Tut Gatluak, a quant à lui souligné que la prolongation de la période de transition donnait au pays l’occasion de finaliser les préparatifs de dispositions importantes pour les élections, telles que le recensement, l’enregistrement des partis politiques et le renforcement du processus constitutionnel. Plus tôt, le président sortant du Soudan du Sud, Salva Kiir, avait annoncé qu’il chercherait à se faire réélire à la tête de l’État.

En septembre 2018, Kiir et le chef rebelle armé Riek Machar ont signé un accord de paix en Éthiopie en vertu duquel les rebelles devaient cesser le feu et Machar retrouver son poste de vice-président. Dans le même temps, ils ont accepté de restructurer fondamentalement les institutions de l’État du Soudan du Sud au cours d’une période de transition. Le nouveau gouvernement du pays, auquel participent des représentants de l’opposition, est formé en février 2020, une réforme administrative est mise en œuvre et la chambre basse du nouveau parlement est formée au printemps 2021. En août 2022, le gouvernement du Soudan du Sud a prolongé la période de transition de près de deux ans, la faisant passer de 2023 à la fin de 2024, pour qu’elle se termine par des élections présidentielles.