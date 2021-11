Sierra Leone : Des dizaines de morts dans l’explosion d’un camion-citerne

Des dizaines de personnes ont perdu la vie ce samedi, dans l’explosion d’un camion-citerne à Freetown, la capitale de la Sierra Leone, dans l’ouest africain. Les presses africaine et internationale ont rapporté que plus de 100 personnes sont mortes dans l’explosion catastrophique.

Une autre vue du lieu du drame

Yvonne Aki-Sawyerr, la maire de la ville de Freetown, a déclaré dans une publication sur sa page Facebook : « je suis profondément attristée d’apprendre qu’une explosion dans de Bai Bureh Road, Wellington, lorsqu’un camion-citerne transportant du carburant est entré en collision avec un autre camion ». Et d’ajouter : « les images et les vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux sont horribles. Il y a des rapports non confirmés de plus de 100 décès ». Elle a souligné que l’étendue des dégâts matériels causés par l’explosion n’est pas encore connue.

« Notre police métropolitaine et notre adjoint au maire sont sur les lieux, en soutien à l’Agence nationale de gestion des catastrophes (NDMA) », a-t-elle fait savoir. Yvonne Aki-Sawyerr a exprimé ses condoléances aux familles des victimes. Plusieurs pages sur les réseaux sociaux ont diffusé des séquences vidéo montrant le déclenchement d’un grand incendie dans la rue après l’explosion.