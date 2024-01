Sénégal : le président lance la construction d’un mémorial aux victimes de l’esclavage

Le président sénégalais, Macky Sall, a marqué le début d’une nouvelle ère en posant la première pierre du Mémorial de Gorée, un monument dédié aux victimes de l’esclavage. La cérémonie, qui a eu lieu le 6 janvier, a attiré l’attention nationale et internationale sur l’importance historique de ce projet.

« Le Mémorial de Gorée a pour vocation d’être un lieu de rappel de notre histoire pour que l’horreur du passé ne se répète plus jamais », a déclaré le président sénégalais lors de la cérémonie. Il a décrit le mémorial comme « un miroir incassable, le reflet et le témoin vivant de la mémoire collective de la nation, de l’Afrique et de ses diasporas ». Pour Macky Sall, ce mémorial sera « plus qu’une structure physique », il sera « un livre d’histoire ouvert au monde pour témoigner du passé ».

Le Mémorial de Gorée rappellera les moments tragiques où des hommes, des femmes et des enfants de tous âges ont été rassemblés, enchaînés, torturés, transportés par millions et réduits sans pitié à l’esclavage. Située à environ deux kilomètres de Dakar, la capitale sénégalaise, l’île de Gorée a été pendant près de 400 ans le point de départ des esclaves africains vers les Amériques.

La forteresse-prison Maison des Esclaves, ouverte sur l’île par le navigateur portugais Dinis Dias en 1444, a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1978. Cette île symbolique a joué un rôle central dans l’histoire de la traite négrière atlantique.

L’idée de construire un mémorial a émergé il y a une trentaine d’années, symbolisant le besoin de commémorer et de comprendre l’histoire douloureuse de l’esclavage. La structure du monument couvrira une superficie de 35 000 mètres carrés, comprenant une tour en acier de 108 mètres de haut.

Le Mémorial de Gorée abritera également un centre d’étude de la traite, une bibliothèque, une salle de cinéma, des espaces de conférences et de spectacles. Ces installations visent à offrir aux visiteurs et chercheurs un espace de réflexion sur les conséquences de la traite négrière et de l’esclavage.

Le recrutement d’esclaves africains, débuté à la fin du XVe siècle, a profondément marqué l’histoire. Au moins 12 millions d’esclaves ont été arrachés au continent africain et transportés vers les Amériques. Le Mémorial de Gorée se veut un rappel constant de ces tragédies passées, mais aussi un engagement envers la prévention de toute répétition de ces horreurs à l’avenir.

Le président Macky Sall espère que ce mémorial contribuera à sensibiliser le monde à l’importance de préserver la mémoire collective et à travailler ensemble pour édifier un avenir sans oppression ni exploitation. Le Mémorial de Gorée, une fois achevé, sera un phare de l’espoir et de la réconciliation.