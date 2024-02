Sénégal : Le Conseil constitutionnel juge illégal le report de la présidentielle de Macky Sall

Le Conseil constitutionnel du Sénégal a déclaré que le report de l’élection présidentielle au 15 décembre, approuvé le 5 février par l’Assemblée nationale (parlement monocaméral), était contraire à la Constitution du pays. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel juge ’’contraire à la Constitution, la loi portant dérogation aux dispositions de l’article 31 de la Constitution’’ sur laquelle s’est fondée l’Assemblée nationale pour reporter du 25 février au 15 décembre l’élection présidentielle.

En prenant cette mesure, le président sortant Sall avait invoqué un ’’différend’’ entre l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel dont deux de ses membres ont été accusés de corruption et de conflits d’intérêt par un candidat recalé à la présidentielle pour binationalité. Le Conseil constitutionnel a émis sa décision après avoir reçu des requêtes formulées par plusieurs candidats à l’élection présidentielle et députés de l’opposition vivement opposés au report de la présidentielle

Le 3 février, dans une allocution télévisée à la nation, le président sénégalais Macky Sall a annoncé qu’il reportait l’élection présidentielle. Le parlement sénégalais a approuvé un projet de loi visant à reporter l’élection du 25 février au 15 décembre et a prolongé le mandat du président Macky Sall de six mois supplémentaires après l’expiration initiale prévue pour le 2 avril 2024.